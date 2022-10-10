Песков: решений об изменении статуса СВО на данный момент не принималось
Решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на данный момент не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о том, обсуждается ли изменение статуса СВО на режим контртеррористической операции (КТО) на фоне серии обстрелов украинских городов.
«На настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», — отметил представитель Кремля.
Песков ранее заявлял, что переформатирование СВО в КТО — это прерогатива верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. КТО, или контртеррористическая операция, проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности. В случае если спецоперация будет переформатирована в КТО, руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении режима КТО и о территории, в пределах которой она проводится, в частности, президента РФ, председателя правительства Российской Федерации, председателей Госдумы и Совфеда.
После объявления режима КТО власти региона могут вводить ограничения на перемещение населения и закрыть границы.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис президента страны Владимира Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек. Весь киевский метрополитен приостановил работу, станции используются как убежища.
Помимо этого, прилеты были зафиксированы и в других городах, в том числе в Днепре, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков.
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