Песков ответил на вопрос об изменении статуса СВО

Вопрос об изменении статуса СВО задавался Пескову несколько раз в течение осени 2022 г. В октябре пресс-секретарь отмечал, что решений об изменении статуса СВО не принималось. Позже он уточнил, что переформатирование СВО в КТО — это прерогатива верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.