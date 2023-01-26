Песков ответил на вопрос об изменении статуса СВО
Вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине на повестке дня не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В настоящий момент у нас на повестке нет такой темы», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сегодня депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации на Украине из-за поставок украинской стороне танков из США и ФРГ. По его словам, изменение статуса позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы «для общей победы». При этом депутат не уточнил, какой статус необходимо присвоить спецоперации.
Вопрос об изменении статуса СВО задавался Пескову несколько раз в течение осени 2022 г. В октябре пресс-секретарь отмечал, что решений об изменении статуса СВО не принималось. Позже он уточнил, что переформатирование СВО в КТО — это прерогатива верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал целями СВО защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.