Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Зимбабве подарил президенту страны Эммерсону Мнангагве трактор. Лидер Зимбабве в свою очередь передал Лукашенко чучело льва, сообщает «БелТА».
Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, уточнил, что Лукашенко подарил трактор для личного подсобного хозяйства Мнангагве.
Лукашенко прибыл в Зимбабве накануне, 30 января. На следующий день у лидеров двух стран были запланированы переговоры, а также церемония передачи техники белорусских производителей в рамках завершения второй фазы программы по механизации фермерских хозяйств Зимбабве.
По итогам переговоров с лидером республики Лукашенко анонсировал третью фазу программы. Он сообщил, что в течение ближайших 1,5 лет Белоруссия поставит Зимбабве сельхозтехнику на сумму свыше $66 млн. Речь идет о более 3700 тракторах и 60 комбайнах.
Белорусский президент напомнил, что с начала реализации программы Белоруссия передала Зимбабве свыше 1800 тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов. Мнангагве отметил, что благодаря действиям Минска Зимбабве смогло решить вопрос продовольственной безопасности страны.
Лукашенко уже не первый раз дарит белорусские тракторы мировым лидерам. Так, трактор BELARUS на свое 70-летие в октябре 2022 г. получил президент РФ Владимир Путин.