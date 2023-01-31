Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве

Лукашенко прибыл в Зимбабве накануне, 30 января. На следующий день у лидеров двух стран были запланированы переговоры, а также церемония передачи техники белорусских производителей в рамках завершения второй фазы программы по механизации фермерских хозяйств Зимбабве.