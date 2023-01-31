Газета
Политика

Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Зимбабве подарил президенту страны Эммерсону Мнангагве трактор. Лидер Зимбабве в свою очередь передал Лукашенко чучело льва, сообщает «БелТА».

Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, уточнил, что Лукашенко подарил трактор для личного подсобного хозяйства Мнангагве.

Лукашенко прибыл в Зимбабве накануне, 30 января. На следующий день у лидеров двух стран были запланированы переговоры, а также церемония передачи техники белорусских производителей в рамках завершения второй фазы программы по механизации фермерских хозяйств Зимбабве. 

По итогам переговоров с лидером республики Лукашенко анонсировал третью фазу программы. Он сообщил, что в течение ближайших 1,5 лет Белоруссия поставит Зимбабве сельхозтехнику на сумму свыше $66 млн. Речь идет о более 3700 тракторах и 60 комбайнах. 

Белорусский президент напомнил, что с начала реализации программы Белоруссия передала Зимбабве свыше 1800 тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов. Мнангагве отметил, что благодаря действиям Минска Зимбабве смогло решить вопрос продовольственной безопасности страны.

Лукашенко уже не первый раз дарит белорусские тракторы мировым лидерам. Так, трактор BELARUS на свое 70-летие в октябре 2022 г. получил президент РФ Владимир Путин. 

/t.me/pul_1

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных