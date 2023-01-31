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Путин и президент Алжира обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили свои позиции по сотрудничеству в рамках ОПЕК+. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российская и алжирская стороны выразили готовность к дальнейшей совместной работе на рынках энергоносителей, в том числе в рамках нефтяного соглашения ОПЕК+ и в рамках Форума стран – экспортеров газа, говорится в сообщении.

«Условлено активизировать контакты на различных уровнях и подготовку важных двусторонних документов», – добавили в Кремле.

30 января Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд проводили телефонный разговор, в котором они также обсуждали сотрудничество в рамках ОПЕК+.

Ранее по теме: Путин обсудил с саудовским принцем сотрудничество в рамках ОПЕК+

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных