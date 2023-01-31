Путин и президент Алжира обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили свои позиции по сотрудничеству в рамках ОПЕК+. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Российская и алжирская стороны выразили готовность к дальнейшей совместной работе на рынках энергоносителей, в том числе в рамках нефтяного соглашения ОПЕК+ и в рамках Форума стран – экспортеров газа, говорится в сообщении.
«Условлено активизировать контакты на различных уровнях и подготовку важных двусторонних документов», – добавили в Кремле.
30 января Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд проводили телефонный разговор, в котором они также обсуждали сотрудничество в рамках ОПЕК+.