МИД: Россия не считает целесообразной встречу с сопредседателями Женевских дискуссий

Она отметила, что Москва данное решение как «продолжение деструктивной линии западников на блокирование работы МЖД». «Принимая во внимание вышеизложенное, российская сторона сочла нецелесообразным проведение планировавшейся ранее на 3 февраля в Москве встречи с сопредседателями. Поездки международников не могут и не должны подменять полноценную деятельность Женевского формата. Ожидаем, что наши сигналы будут услышаны в Брюсселе, Вене и Нью-Йорке», – заключила она.