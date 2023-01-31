МИД: Россия не считает целесообразной встречу с сопредседателями Женевских дискуссий
Россия больше не считает целесообразным проведение планировавшейся 3 февраля встречи в Москве с сопредседателями Женевских дискуссий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, российская сторона получила от сопредседателей Международных женевских дискуссий уведомление об отмене планировавшегося на 21‑22 февраля очередного 57-го раунда и его переносе на 4-5 апреля.
«В качестве обоснования этого решения был приведен аргумент, что февральские сроки «подходят не всем участникам». Это уже второй подряд перенос раунда – ранее «тройка» международников отменила декабрьское заседание, сместив его на февраль. В прошлом году вместо плановых четырех встреч прошла лишь одна», – цитирует Захарову пресс-служба МИДа.
Она отметила, что Москва данное решение как «продолжение деструктивной линии западников на блокирование работы МЖД». «Принимая во внимание вышеизложенное, российская сторона сочла нецелесообразным проведение планировавшейся ранее на 3 февраля в Москве встречи с сопредседателями. Поездки международников не могут и не должны подменять полноценную деятельность Женевского формата. Ожидаем, что наши сигналы будут услышаны в Брюсселе, Вене и Нью-Йорке», – заключила она.
Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 г. с участием Абхазии, России, Грузии, Южной Осетии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах – по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси.