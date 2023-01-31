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Над Белгородом и областью сработала система ПВО

Ведомости

Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала система ПВО, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сбито 2 снаряда. Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу», – написал глава региона.

Накануне ВСУ обстреляли село Безлюдовка. В результате атаки пострадали два мирных жителя: один мужчина был ранен, а второй получил контузию. Позже Гладков уточнил, что пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Из-за обстрела также были повреждены 6 частных домов, добавил глава региона. 

В ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным 24 января Гладков заявил, что всего с начала обстрелов погибли 25 жителей Белгородской области, еще 96 пострадали.  

Ранее сегодня глава государства отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. До этого уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток. Теперь, согласно новым изменениям, решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.

Ранее по теме: Гладков сообщил о втором обстреле Белгородской области за день

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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