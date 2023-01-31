Над Белгородом и областью сработала система ПВО
Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала система ПВО, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Сбито 2 снаряда. Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу», – написал глава региона.
Накануне ВСУ обстреляли село Безлюдовка. В результате атаки пострадали два мирных жителя: один мужчина был ранен, а второй получил контузию. Позже Гладков уточнил, что пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Из-за обстрела также были повреждены 6 частных домов, добавил глава региона.
В ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным 24 января Гладков заявил, что всего с начала обстрелов погибли 25 жителей Белгородской области, еще 96 пострадали.
Ранее сегодня глава государства отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. До этого уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток. Теперь, согласно новым изменениям, решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.