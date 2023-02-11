Путин продлил на год полномочия помощника президента Игоря Левитина
Президент России Владимир Путин продлил срок полномочий своего помощника Игоря Левитина до 21 февраля 2024 г., следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения.
«В соответствии с частью 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 года помощнику президента Российской Федерации Левитину Игорю Евгеньевичу», – говорится в документе.
Как следует из ст. 25.1 закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», предельный возраст пребывания на гражданской службе – 65 лет. Для тех, кто занимает пост помощника (советника) лица, замещающего госдолжность, «срок гражданской службы с согласия данного гражданского служащего может быть продлен по решению представителя нанимателя до окончания срока полномочий указанного лица».
Из биографии на сайте Кремля следует, что Игорь Левитин родился 21 февраля 1952 г. в поселке Цебриково Одесской области. В 1973 г. окончил Военное училище железнодорожных войск и военных сообщений в Ленинграде, в 1983 г. – Военную академию тыла и транспорта. В период с 1985 по 1994 г. работал на Московской железной дороге, позднее – в ЗАО «Северстальтранс». В 2004 г. Левитин был назначен министром транспорта России, в 2012 г. занял пост советника президента России, в 2013 г. – пост помощника.