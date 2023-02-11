Путин продлил на год полномочия помощника президента Игоря Левитина

Из биографии на сайте Кремля следует, что Игорь Левитин родился 21 февраля 1952 г. в поселке Цебриково Одесской области. В 1973 г. окончил Военное училище железнодорожных войск и военных сообщений в Ленинграде, в 1983 г. – Военную академию тыла и транспорта. В период с 1985 по 1994 г. работал на Московской железной дороге, позднее – в ЗАО «Северстальтранс». В 2004 г. Левитин был назначен министром транспорта России, в 2012 г. занял пост советника президента России, в 2013 г. – пост помощника.