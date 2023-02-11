В порт Испании не пустили танкер с дизелем с ранее ходившего под российским флагом судна
Морское командование Таррагоны Главного управления торгового флота при министерстве транспорта Испании запретило вход в порт города судну Maersk Magellan для разгрузки дизельного топлива, поскольку груз происходит с судна Nobel, которое до 1 июля 2022 г. ходило под российским флагом, сообщили в испанском минтрансе.
«Морское командование Таррагоны Главного управления торгового флота при Министерстве транспорта, мобильности и городского развития запретило заход в порт Таррагоны для разгрузки дизельного топлива на судне «Maersk Magellan» под флагом Сингапура, потому что груз, который он перевозит, происходит с судна под камерунским флагом «Нобель», которое до 1 июля 2022 года ходило под российским флагом», – говорится в заявлении министерства.
Мера была принята в соответствии с законодательством Евросоюза, которое запрещает доступ для любого судна, зарегистрированного под российским флагом с 16 апреля 2022 г. или сменившего флаг после 24 февраля 2022 г.
В министерстве уточнили, что проверка была проведена 9 февраля, после чего был согласован запрет.
В министерстве напомнили, что это не первый случай, когда судам запрещается заход в испанские порты. В апреле 2022 г. в порту Барселоны было отказано в доступе судну Black Star под мальтийским флагом, которое перевозило груз с судна под российским флагом.
В 2022 г. после усиления антироссийских санкций ЕС, США и Великобритания ввели ограничения на поставки российских нефтепродуктов, а затем решили ограничить цены на топливо. С 5 декабря 2022 г. действует введенный недружественными странами потолок цен на морские поставки нефти из РФ. Тогда был установлен потолок на российскую нефть на уровне $60/барр. Также с 5 декабря действует эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России.