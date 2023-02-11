В порт Испании не пустили танкер с дизелем с ранее ходившего под российским флагом судна

В 2022 г. после усиления антироссийских санкций ЕС, США и Великобритания ввели ограничения на поставки российских нефтепродуктов, а затем решили ограничить цены на топливо. С 5 декабря 2022 г. действует введенный недружественными странами потолок цен на морские поставки нефти из РФ. Тогда был установлен потолок на российскую нефть на уровне $60/барр. Также с 5 декабря действует эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России.