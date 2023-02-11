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В порт Испании не пустили танкер с дизелем с ранее ходившего под российским флагом судна

Ведомости

Морское командование Таррагоны Главного управления торгового флота при министерстве транспорта Испании запретило вход в порт города судну Maersk Magellan для разгрузки дизельного топлива, поскольку груз происходит с судна Nobel, которое до 1 июля 2022 г. ходило под российским флагом, сообщили в испанском минтрансе.

«Морское командование Таррагоны Главного управления торгового флота при Министерстве транспорта, мобильности и городского развития запретило заход в порт Таррагоны для разгрузки дизельного топлива на судне «Maersk Magellan» под флагом Сингапура, потому что груз, который он перевозит, происходит с судна под камерунским флагом «Нобель», которое до 1 июля 2022 года ходило под российским флагом», – говорится в заявлении министерства.

Мера была принята в соответствии с законодательством Евросоюза, которое запрещает доступ для любого судна, зарегистрированного под российским флагом с 16 апреля 2022 г. или сменившего флаг после 24 февраля 2022 г.

В министерстве уточнили, что проверка была проведена 9 февраля, после чего был согласован запрет.

В министерстве напомнили, что это не первый случай, когда судам запрещается заход в испанские порты. В апреле 2022 г. в порту Барселоны было отказано в доступе судну Black Star под мальтийским флагом, которое перевозило груз с судна под российским флагом.

В 2022 г. после усиления антироссийских санкций ЕС, США и Великобритания ввели ограничения на поставки российских нефтепродуктов, а затем решили ограничить цены на топливо. С 5 декабря 2022 г. действует введенный недружественными странами потолок цен на морские поставки нефти из РФ. Тогда был установлен потолок на российскую нефть на уровне $60/барр. Также с 5 декабря действует эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных