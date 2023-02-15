В Тульской области гражданина Украины приговорили к 16 годам по делу о шпионаже
Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Суд установил, что в период с 26 января 2020 г. по 19 августа 2021 г. мужчина находился в Туле и в это время собирал сведения, составляющие государственную тайну, чтобы впоследствии передать их иностранному государству.
Максимальное наказание по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ), по которой мужчина был признан виновным, составляет до 20 лет лишения свободы. Уточняется, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
О задержании гражданина Украины в Туле стало известно в августе 2021 г. По информации ФСБ, мужчина пытался узнать информацию о российском вооружении и с этой целью в том числе занимался вербовкой сотрудников оборонных предприятий.