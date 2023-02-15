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В Тульской области гражданина Украины приговорили к 16 годам по делу о шпионаже

Ведомости

Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что в период с 26 января 2020 г. по 19 августа 2021 г. мужчина находился в Туле и в это время собирал сведения, составляющие государственную тайну, чтобы впоследствии передать их иностранному государству.

Максимальное наказание по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ), по которой мужчина был признан виновным, составляет до 20 лет лишения свободы. Уточняется, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

О задержании гражданина Украины в Туле стало известно в августе 2021 г. По информации ФСБ, мужчина пытался узнать информацию о российском вооружении и с этой целью в том числе занимался вербовкой сотрудников оборонных предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных