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Мизулина предложила уголовно наказывать блогеров за рекламу онлайн-казино

Ведомости

Лига безопасного интернета обратилась в ФАС России и Роскомнадзор из-за рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров на платформах Twitch, YouTube и Telegram. Об этом сообщила директор организации Екатерина Мизулина. 

«Надеемся, что они будут привлечены к ответственности. Но и после привлечения к ответственности эти блогеры все равно будут находиться на контроле в нашем центре мониторинга в Лиге безопасного интернета», — заявила она (цитата по ТАСС). 

В список попали Егор Крид, Юрий Хованский, Гусейн Гасанов, Некоглай (Николай Лебедев), Александр Парадеев, Наталья Бердникова и другие крупные блогеры.

Мизулина также предложила ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино, «вплоть до уголовной [ответственности]». Она добавила, что к ответственности за нарушение должны привлекаться и платформы, на которых информация была распространена. Если площадки не удаляют такой контент, то одной из мер может стать их блокировка, заявила Мизулина.

Согласно ст. 14.3 КоАП РФ (нарушения законодательства о рекламе), за участие в рекламе онлайн-казино предусмотрен штраф в размере до 2500 руб. Уголовного наказания нет. 

Ранее вопрос о необходимости ужесточения наказания за рекламу онлайн-казино уже поднимался. В 2018 г. сенатор Эдуард Исаков предложил внести поправки в КоАП, чтобы увеличить штрафы и назначить общественные работы до 15 суток за рекламу онлайн-казино. После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству оценить необходимость поправок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных