Мизулина предложила уголовно наказывать блогеров за рекламу онлайн-казино

Мизулина также предложила ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино, «вплоть до уголовной [ответственности]». Она добавила, что к ответственности за нарушение должны привлекаться и платформы, на которых информация была распространена. Если площадки не удаляют такой контент, то одной из мер может стать их блокировка, заявила Мизулина.