Мизулина предложила уголовно наказывать блогеров за рекламу онлайн-казино
Лига безопасного интернета обратилась в ФАС России и Роскомнадзор из-за рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров на платформах Twitch, YouTube и Telegram. Об этом сообщила директор организации Екатерина Мизулина.
«Надеемся, что они будут привлечены к ответственности. Но и после привлечения к ответственности эти блогеры все равно будут находиться на контроле в нашем центре мониторинга в Лиге безопасного интернета», — заявила она (цитата по ТАСС).
В список попали Егор Крид, Юрий Хованский, Гусейн Гасанов, Некоглай (Николай Лебедев), Александр Парадеев, Наталья Бердникова и другие крупные блогеры.
Мизулина также предложила ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино, «вплоть до уголовной [ответственности]». Она добавила, что к ответственности за нарушение должны привлекаться и платформы, на которых информация была распространена. Если площадки не удаляют такой контент, то одной из мер может стать их блокировка, заявила Мизулина.
Согласно ст. 14.3 КоАП РФ (нарушения законодательства о рекламе), за участие в рекламе онлайн-казино предусмотрен штраф в размере до 2500 руб. Уголовного наказания нет.
Ранее вопрос о необходимости ужесточения наказания за рекламу онлайн-казино уже поднимался. В 2018 г. сенатор Эдуард Исаков предложил внести поправки в КоАП, чтобы увеличить штрафы и назначить общественные работы до 15 суток за рекламу онлайн-казино. После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству оценить необходимость поправок.