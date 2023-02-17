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Agerpres: подозрительный конверт изъяли из посольства России в Бухаресте

Ведомости

Подозрительный конверт был изъят из посольства России в Бухаресте, передает агентство Agerpres со ссылкой на сообщение румынской разведывательной службы. 

«Сегодня днем пиротехнические группы румынской разведывательной службы выехали в посольство России, чтобы начать стандартную процедуру в отношении конверта, признанного подозрительным. После предварительной проверки он был отобран и благополучно доставлен на экспертизу в специализированных лабораториях, чтобы исключить все подозрения относительно возможных веществ, которые могли присутствовать», – говорится в сообщении.

30 ноября 2022 г. в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в конверт. В результате происшествия легкие ранения получил сотрудник, который вскрыл письмо. В тот же день еще одну посылку со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Устройство было обезврежено. 

1 декабря в Испании выявили еще четыре письма со взрывными устройствами. Одно из них поступило в посольство США. Ранее телеканал La Sexta сообщил, что испанская полиция не видит признаков, что за отправкой писем со взрывными устройствами стоит какая-либо организованная группа или российские спецслужбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных