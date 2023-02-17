Agerpres: подозрительный конверт изъяли из посольства России в Бухаресте
Подозрительный конверт был изъят из посольства России в Бухаресте, передает агентство Agerpres со ссылкой на сообщение румынской разведывательной службы.
«Сегодня днем пиротехнические группы румынской разведывательной службы выехали в посольство России, чтобы начать стандартную процедуру в отношении конверта, признанного подозрительным. После предварительной проверки он был отобран и благополучно доставлен на экспертизу в специализированных лабораториях, чтобы исключить все подозрения относительно возможных веществ, которые могли присутствовать», – говорится в сообщении.
30 ноября 2022 г. в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в конверт. В результате происшествия легкие ранения получил сотрудник, который вскрыл письмо. В тот же день еще одну посылку со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Устройство было обезврежено.
1 декабря в Испании выявили еще четыре письма со взрывными устройствами. Одно из них поступило в посольство США. Ранее телеканал La Sexta сообщил, что испанская полиция не видит признаков, что за отправкой писем со взрывными устройствами стоит какая-либо организованная группа или российские спецслужбы.