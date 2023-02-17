Agerpres: подозрительный конверт изъяли из посольства России в Бухаресте

30 ноября 2022 г. в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в конверт. В результате происшествия легкие ранения получил сотрудник, который вскрыл письмо. В тот же день еще одну посылку со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Устройство было обезврежено.