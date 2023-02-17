США хотят направить аудиторов на Украину для проверки использования помощи

«Я думаю, что мы проявили творческий подход и нестандартный подход, ориентируясь на будущее, в том надзоре, который нам удалось осуществить до сих пор. Но для настоящего всеобъемлющего, надежного надзора это невозможно сделать дистанционно. Чем ближе мы будем, тем более всеобъемлющим будет надзор», – заявила и. о. генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Ангарелла.