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США хотят направить аудиторов на Украину для проверки использования помощи

Ведомости

США хотят отправить на Украину аудиторов, чтобы они работали непосредственно в зоне боевых действий для проверки целевого использования экономической и военной помощи, передает The Wall Street Journal со ссылкой на американских генеральных инспекторов.

«Я думаю, что мы проявили творческий подход и нестандартный подход, ориентируясь на будущее, в том надзоре, который нам удалось осуществить до сих пор. Но для настоящего всеобъемлющего, надежного надзора это невозможно сделать дистанционно. Чем ближе мы будем, тем более всеобъемлющим будет надзор», – заявила и. о. генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Ангарелла.

По ее словам, основную обеспокоенность вызывает не возможное нецелевое использование военной помощи, а более $20 млрд, которые США направляют Украинe через Всемирный банк.

3 февраля стало известно об очередном пакете военной помощи, который выделит Вашингтон Киеву. В него войдут, в частности, ракеты GLSDB, способные пролететь порядка 150 км. Пакет состоит из двух частей: помощь объемом в $425 млн будет выделена из запасов Пентагона, еще $1,75 млрд пойдут на закупки вооружений у поставщиков.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны стали оказывать Украине военную помощь и ввели масштабные санкции против РФ. В частности, с начала боевых действий США уже предоставили Украине вооружения на сумму около $27,2 млрд. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных