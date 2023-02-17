США хотят направить аудиторов на Украину для проверки использования помощи
США хотят отправить на Украину аудиторов, чтобы они работали непосредственно в зоне боевых действий для проверки целевого использования экономической и военной помощи, передает The Wall Street Journal со ссылкой на американских генеральных инспекторов.
«Я думаю, что мы проявили творческий подход и нестандартный подход, ориентируясь на будущее, в том надзоре, который нам удалось осуществить до сих пор. Но для настоящего всеобъемлющего, надежного надзора это невозможно сделать дистанционно. Чем ближе мы будем, тем более всеобъемлющим будет надзор», – заявила и. о. генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Ангарелла.
По ее словам, основную обеспокоенность вызывает не возможное нецелевое использование военной помощи, а более $20 млрд, которые США направляют Украинe через Всемирный банк.
3 февраля стало известно об очередном пакете военной помощи, который выделит Вашингтон Киеву. В него войдут, в частности, ракеты GLSDB, способные пролететь порядка 150 км. Пакет состоит из двух частей: помощь объемом в $425 млн будет выделена из запасов Пентагона, еще $1,75 млрд пойдут на закупки вооружений у поставщиков.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны стали оказывать Украине военную помощь и ввели масштабные санкции против РФ. В частности, с начала боевых действий США уже предоставили Украине вооружения на сумму около $27,2 млрд. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.