Медведев ответил на заявление Столтенберга о высоком риске победы России

Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг заявил, что эскалация конфликта на Украине несет меньшие риски для НАТО, чем победа России, которая будет «чрезвычайно» опасной для союзников. «Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше», – сказал он.