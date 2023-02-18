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Медведев ответил на заявление Столтенберга о высоком риске победы России

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что риск победы России выше, чем риск эскалации конфликта на Украине.

Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг заявил, что эскалация конфликта на Украине несет меньшие риски для НАТО, чем победа России, которая будет «чрезвычайно» опасной для союзников. «Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше», – сказал он.

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«Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Столтенберга, победа России «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.

В конце января Медведев назвал конфликт с Украиной и Европой новой Отечественной войной. Он заявил, что победа будет за Россией, как это произошло в 1812 и 1945 гг. Политик также говорил, что проигрыш ядерной державы в обычном конфликте может привести к началу ядерной войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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