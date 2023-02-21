Собянин распространил меры соцподдержки на семьи добровольцев и контрактников
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым пакет мер социальной поддержки для членов семей мобилизованных москвичей распространяется и на семьи контрактников и добровольцев, принимающих участие в СВО. Об этом он сообщил в своем блоге.
Собянин отметил, что президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о решении сформировать единые подходы по части материального обеспечения всех участников СВО независимо от их статуса.
«Таким же единым должен стать и подход к оказанию помощи их семьям. Поэтому я подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев – участников специальной военной операции», – заявил Собянин.
Семьи контрактников и добровольцев теперь смогут получать ежемесячное детское пособие в размере 100% прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие молодым родителям в упрощенном порядке. Детей таких граждан смогут зачислять в детсады по достижении возраста 1,5 лет вне очереди, они также будут освобождены от платы за посещение городских и муниципальных детских садов.
Учащиеся 1-11 классов смогут бесплатно получать двухразовое горячее питание, а студенты колледжей – одноразовое. Школьники 1-6 классов также будут зачисляться в первую очередь в группы продленного дня. Занятия же в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях допобразования станут для детей участников СВО бесплатными.
Пожилые родственники военнослужащих - участников спецоперации, инвалиды I и II группы, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, смогут рассчитывать на социальное обслуживание на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи. На них также распространяется первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.
Для жен участников СВО и их детей трудоспособного возраста теперь действует мера поддержки, связанная с организацией дополнительного профессионального и дополнительного профессионального образования, а также с содействием в поиске работы.
Все члены семьи контрактников и добровольцев также смогут получать психологическую помощь, консультирование по юридическим вопросам, а также содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки.
Ранее сегодня Путин в ходе своего послания Федеральному собранию анонсировал новые меры поддержки для всех, кто работает на победу, – участников и ветеранов боевых действий, работников ОПК. Прежде всего он объявил о создании специального государственного фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших.
Задачей фонда станет социальное сопровождение таких граждан: оказание медицинской, психологической помощи, помощи в трудоустройстве, развитии предпринимательства, повышении квалификации, организации долговременного ухода на дому и т. д. За каждым ветераном будет закреплен персональный соцработник. Структуры этого фонда должны быть развернуты во всех регионах до конца 2023 г.
Кроме того, Путин предложил установить для всех военнослужащих отпуск в 14 дней раз в полгода, чтобы у каждого из них была возможность навестить семьи. Для сотрудников оборонно-промышленного комплекса необходимо запустить программу льготного арендного жилья, заявил он и поручил начать строительство «немедленно».