Газета
Политика

Собянин распространил меры соцподдержки на семьи добровольцев и контрактников

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым пакет мер социальной поддержки для членов семей мобилизованных москвичей распространяется и на семьи контрактников и добровольцев, принимающих участие в СВО. Об этом он сообщил в своем блоге.

Собянин отметил, что президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о решении сформировать единые подходы по части материального обеспечения всех участников СВО независимо от их статуса.

«Таким же единым должен стать и подход к оказанию помощи их семьям. Поэтому я подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев – участников специальной военной операции», – заявил Собянин.

Семьи контрактников и добровольцев теперь смогут получать ежемесячное детское пособие в размере 100% прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие молодым родителям в упрощенном порядке. Детей таких граждан смогут зачислять в детсады по достижении возраста 1,5 лет вне очереди, они также будут освобождены от платы за посещение городских и муниципальных детских садов. 

Учащиеся 1-11 классов смогут бесплатно получать двухразовое горячее питание, а студенты колледжей – одноразовое. Школьники 1-6 классов также будут зачисляться в первую очередь в группы продленного дня. Занятия же в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях допобразования станут для детей участников СВО бесплатными.

Пожилые родственники военнослужащих - участников спецоперации, инвалиды I и II группы, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, смогут рассчитывать на социальное обслуживание на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи. На них также распространяется первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

Для жен участников СВО и их детей трудоспособного возраста теперь действует мера поддержки, связанная с организацией дополнительного профессионального и дополнительного профессионального образования, а также с содействием в поиске работы.

Все члены семьи контрактников и добровольцев также смогут получать психологическую помощь, консультирование по юридическим вопросам, а также содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки.

Ранее по теме: Послание президента Владимира Путина. Главное

Ранее сегодня Путин в ходе своего послания Федеральному собранию анонсировал новые меры поддержки для всех, кто работает на победу, – участников и ветеранов боевых действий, работников ОПК. Прежде всего он объявил о создании специального государственного фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших. 

Задачей фонда станет социальное сопровождение таких граждан: оказание медицинской, психологической помощи, помощи в трудоустройстве, развитии предпринимательства, повышении квалификации, организации долговременного ухода на дому и т. д. За каждым ветераном будет закреплен персональный соцработник. Структуры этого фонда должны быть развернуты во всех регионах до конца 2023 г.

Кроме того, Путин предложил установить для всех военнослужащих отпуск в 14 дней раз в полгода, чтобы у каждого из них была возможность навестить семьи. Для сотрудников оборонно-промышленного комплекса необходимо запустить программу льготного арендного жилья, заявил он и поручил начать строительство «немедленно».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных