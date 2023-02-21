Собянин распространил меры соцподдержки на семьи добровольцев и контрактников

Пожилые родственники военнослужащих - участников спецоперации, инвалиды I и II группы, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, смогут рассчитывать на социальное обслуживание на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи. На них также распространяется первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.