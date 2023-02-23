ТАСС: при обстреле Донецка погибли четверо сотрудников скорой

Помимо этого в результате сегодняшней атаки пострадали десять человек личного состава МЧС ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале. Там уточнили, что один из спасателей – в состоянии среднетяжелой степени тяжести, еще один находится на амбулаторном лечении. Восемь сотрудников в состоянии средней степени тяжести остаются под наблюдением врачей с диагнозом минно-взрывная травма.