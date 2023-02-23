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ТАСС: при обстреле Донецка погибли четверо сотрудников скорой

Ведомости

В результате обстрела Петровского района Донецка погибли четыре человека из бригады скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав ДНР. Медики попали под обстрел, когда приехали оказать помощь пострадавшим при первой атаке.

В ведомстве уточнили, что в результате атаки умерла фельдшер, которая получила ранение. До этого было известно о гибели еще троих человек из бригады скорой. 

«Сегодня в результате обстрела Петровского района г. Донецка погибли три сотрудника бригады скорой медицинской помощи, задействованные в эвакуации раненых: фельдшер, санитар и водитель», – сообщал ранее минздрав ДНР.

Как ранее сообщил мэр города Алексей Кулемзин, украинские военные 23 февраля вели обстрел Петровского района из реактивных систем залпового огня, было выпущено 20 ракет. Он рассказал, что на улице Магдебургской погибла женщина.

Помимо этого в результате сегодняшней атаки пострадали десять человек личного состава МЧС ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале. Там уточнили, что один из спасателей – в состоянии среднетяжелой степени тяжести, еще один находится на амбулаторном лечении. Восемь сотрудников в состоянии средней степени тяжести остаются под наблюдением врачей с диагнозом минно-взрывная травма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных