ТАСС: при обстреле Донецка погибли четверо сотрудников скорой
В результате обстрела Петровского района Донецка погибли четыре человека из бригады скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав ДНР. Медики попали под обстрел, когда приехали оказать помощь пострадавшим при первой атаке.
В ведомстве уточнили, что в результате атаки умерла фельдшер, которая получила ранение. До этого было известно о гибели еще троих человек из бригады скорой.
«Сегодня в результате обстрела Петровского района г. Донецка погибли три сотрудника бригады скорой медицинской помощи, задействованные в эвакуации раненых: фельдшер, санитар и водитель», – сообщал ранее минздрав ДНР.
Как ранее сообщил мэр города Алексей Кулемзин, украинские военные 23 февраля вели обстрел Петровского района из реактивных систем залпового огня, было выпущено 20 ракет. Он рассказал, что на улице Магдебургской погибла женщина.
Помимо этого в результате сегодняшней атаки пострадали десять человек личного состава МЧС ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале. Там уточнили, что один из спасателей – в состоянии среднетяжелой степени тяжести, еще один находится на амбулаторном лечении. Восемь сотрудников в состоянии средней степени тяжести остаются под наблюдением врачей с диагнозом минно-взрывная травма.