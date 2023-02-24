Кравцов оценил влияние санкций на образование в России

«Подчеркнем, что санкционная политика не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования Российской Федерации», – сказал Кравцов (цитата по «Интерфаксу»). Он также добавил, что ограничения западных стран не влияют на развитие контактов со странами, которые стремятся «к взаимоуважению и обмену опытом в системе образования».