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Кравцов оценил влияние санкций на образование в России

Ведомости

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что санкции не имеют «ни малейшего влияния» на систему образования в стране.

«Подчеркнем, что санкционная политика не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования Российской Федерации», – сказал Кравцов (цитата по «Интерфаксу»). Он также добавил, что ограничения западных стран не влияют на развитие контактов со странами, которые стремятся «к взаимоуважению и обмену опытом в системе образования».

Министр отметил, что ведомство готово пригласить чиновников и экспертов из Новой Зеландии и Австралии по вопросам образования для изучения наглядной картины происходящего. «Своими глазами они увидят оснащение школ и других образовательных организаций Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», – сказал он.

24 февраля власти Великобритании, Новой Зеландии и Австралии объявили о введении новых санкций в отношении России. В пресс-службе правительства королевства заявили об ограничениях для 92 физических и юридических лиц. В список попали Кравцов, а также патриарх Кирилл, вице-премьеры Денис Мантуров, Александр Новак, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

После начала военной операции на Украине и введения первых санкций Кравцов назвал это «окном возможностей» для системы образования. Тогда он заявил, что это позволит развивать отечественное производство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных