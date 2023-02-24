Кравцов оценил влияние санкций на образование в России
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что санкции не имеют «ни малейшего влияния» на систему образования в стране.
«Подчеркнем, что санкционная политика не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования Российской Федерации», – сказал Кравцов (цитата по «Интерфаксу»). Он также добавил, что ограничения западных стран не влияют на развитие контактов со странами, которые стремятся «к взаимоуважению и обмену опытом в системе образования».
Министр отметил, что ведомство готово пригласить чиновников и экспертов из Новой Зеландии и Австралии по вопросам образования для изучения наглядной картины происходящего. «Своими глазами они увидят оснащение школ и других образовательных организаций Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», – сказал он.
24 февраля власти Великобритании, Новой Зеландии и Австралии объявили о введении новых санкций в отношении России. В пресс-службе правительства королевства заявили об ограничениях для 92 физических и юридических лиц. В список попали Кравцов, а также патриарх Кирилл, вице-премьеры Денис Мантуров, Александр Новак, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
После начала военной операции на Украине и введения первых санкций Кравцов назвал это «окном возможностей» для системы образования. Тогда он заявил, что это позволит развивать отечественное производство.