Песков заявил, что Путина проинформировали о ситуации в «Пулково»
Президент России Владимир Путин был проинформирован о ситуации в аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга, где во вторник, 28 февраля, закрывали воздушное пространство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У президента полная информация на этот счет. Было бы неправильно нам об этом говорить. Этим должны заниматься те, кто за это отвечает – должны говорить», – сказал он. Песков также призвал ориентироваться на информацию от официальных источников. «Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных», – отметил он.
Пресс-секретарь отказался комментировать возможную связь закрытия воздушного пространства над Петербургом и пожара на нефтебазе в Туапсе с инцидентами, которые произошли в Белоруссии. Песков рекомендовал обратиться за анализом произошедшего в Минобороны.
Ранее сегодня правительство Санкт-Петербурга временно приостановила прием и отправление самолетов в аэропорту «Пулково». Сейчас воздушное пространство уже открыто. По информации Telegram-каналов Baza и «112», это произошло из-за обнаружения неопознанного летательного объекта. Как отмечала «Фонтанка», его обнаружили в 160-200 км от Петербурга. Позже Минобороны России заявило о тренировке сил ПВО над Петербургом.