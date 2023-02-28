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Песков заявил, что Путина проинформировали о ситуации в «Пулково»

Ведомости

Президент России Владимир Путин был проинформирован о ситуации в аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга, где во вторник, 28 февраля, закрывали воздушное пространство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У президента полная информация на этот счет. Было бы неправильно нам об этом говорить. Этим должны заниматься те, кто за это отвечает – должны говорить», – сказал он. Песков также призвал ориентироваться на информацию от официальных источников. «Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных», – отметил он.

Пресс-секретарь отказался комментировать возможную связь закрытия воздушного пространства над Петербургом и пожара на нефтебазе в Туапсе с инцидентами, которые произошли в Белоруссии. Песков рекомендовал обратиться за анализом произошедшего в Минобороны. 

Ранее сегодня правительство Санкт-Петербурга временно приостановила прием и отправление самолетов в аэропорту «Пулково». Сейчас воздушное пространство уже открыто. По информации Telegram-каналов Baza и «112», это произошло из-за обнаружения неопознанного летательного объекта. Как отмечала «Фонтанка», его обнаружили в 160-200 км от Петербурга. Позже Минобороны России заявило о тренировке сил ПВО над Петербургом.

Ранее по теме: Минобороны России заявило о тренировке сил ПВО над Петербургом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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