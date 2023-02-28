Песков заявил, что Путина проинформировали о ситуации в «Пулково»

«У президента полная информация на этот счет. Было бы неправильно нам об этом говорить. Этим должны заниматься те, кто за это отвечает – должны говорить», – сказал он. Песков также призвал ориентироваться на информацию от официальных источников. «Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных», – отметил он.