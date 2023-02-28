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Москалькова призвала назначать «общественное наказание» за русофобию

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Генпрокуратуру и Следственный комитет назначать «общественное наказание» за проявление русофобии. Такое заявление она сделала на расширенном заседании постоянной комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству.

«Наше уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность за дискриминацию по расовому признаку. Сегодня явление, с которым мы каждый день сталкиваемся и получившее название "русофобия", в правовом поле оформлено. И нужно <...> более активно использовать те инструментарии, которые есть, и укрепить их, наверное, особенной частью, специальным составом, поскольку, действительно, общественная опасность повышенная этих действий», — сказала Москалькова (цитата по «Интерфаксу»).

Омбудсмен отметила рост обращений граждан из-за русофобии в четыре раза по сравнению с прошлым годом. В связи с этим Москалькова предложила назначать за такое поведение «общественное наказание».

В ходе заседания глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о необходимости законодательно закрепить понятие «русофобия» и ввести уголовную ответственность за ее проявление. В Генпрокуратуре предложили рассматривать русофобию как экстремизм и ужесточить ответственность за негативное отношение к соотечественникам в западных странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных