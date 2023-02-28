Москалькова призвала назначать «общественное наказание» за русофобию

«Наше уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность за дискриминацию по расовому признаку. Сегодня явление, с которым мы каждый день сталкиваемся и получившее название "русофобия", в правовом поле оформлено. И нужно <...> более активно использовать те инструментарии, которые есть, и укрепить их, наверное, особенной частью, специальным составом, поскольку, действительно, общественная опасность повышенная этих действий», — сказала Москалькова (цитата по «Интерфаксу»).