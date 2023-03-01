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Белоруссия и Китай будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере

Ведомости

Минск и Пекин намерены укреплять сотрудничество в оборонной сфере и вести борьбу с терроризмом. Такое положение содержится в заявлении, которое было принято сторонами по итогам переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, передает «БелТА».

«Как следует из текста совместного заявления, стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах и сфере безопасности, углублять сотрудничество в том числе в области подготовки военных кадров, совместной борьбы с транснациональной и террористической преступностью и терроризмом, вести совместную превентивную борьбу с цветными революциями», – передает белорусское агентство.

Вместе с тем оба государства намерены укреплять обмен и сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий. Белоруссия и Китай также готовы активизировать сотрудничество в области зеленого, низкоуглеродного и устойчивого развития.

«БелТА», опираясь на заявление, отмечает, что Белоруссия поддерживает предложенные Китаем всему человечеству общие ценности мира, равноправия, демократии и т. д. Страны будут совместно поддерживать международную систему, ядром которой является ООН, а также придерживаться базовых норм международных отношений, которые основаны на целях и принципах Устава ООН.

23 февраля Лукашенко дал интервью СМИ Китая – информационному агентству «Синьхуа» и Медиакорпорации Китая. Отвечая на вопрос о роли Китая в решении международных проблем, Лукашенко отметил, что ни одна проблема в мире не может сегодня решаться без участия КНР. Он подчеркнул, что Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой.

Ранее по теме: Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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