Белоруссия и Китай будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере
Минск и Пекин намерены укреплять сотрудничество в оборонной сфере и вести борьбу с терроризмом. Такое положение содержится в заявлении, которое было принято сторонами по итогам переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, передает «БелТА».
«Как следует из текста совместного заявления, стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах и сфере безопасности, углублять сотрудничество в том числе в области подготовки военных кадров, совместной борьбы с транснациональной и террористической преступностью и терроризмом, вести совместную превентивную борьбу с цветными революциями», – передает белорусское агентство.
Вместе с тем оба государства намерены укреплять обмен и сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий. Белоруссия и Китай также готовы активизировать сотрудничество в области зеленого, низкоуглеродного и устойчивого развития.
«БелТА», опираясь на заявление, отмечает, что Белоруссия поддерживает предложенные Китаем всему человечеству общие ценности мира, равноправия, демократии и т. д. Страны будут совместно поддерживать международную систему, ядром которой является ООН, а также придерживаться базовых норм международных отношений, которые основаны на целях и принципах Устава ООН.
23 февраля Лукашенко дал интервью СМИ Китая – информационному агентству «Синьхуа» и Медиакорпорации Китая. Отвечая на вопрос о роли Китая в решении международных проблем, Лукашенко отметил, что ни одна проблема в мире не может сегодня решаться без участия КНР. Он подчеркнул, что Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой.