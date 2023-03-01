Белоруссия и Китай будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере

23 февраля Лукашенко дал интервью СМИ Китая – информационному агентству «Синьхуа» и Медиакорпорации Китая. Отвечая на вопрос о роли Китая в решении международных проблем, Лукашенко отметил, что ни одна проблема в мире не может сегодня решаться без участия КНР. Он подчеркнул, что Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой.