Украина вышла из договора о совместном контроле границы с Россией

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией и Белоруссией, а также в рамках СНГ. Прекращения действий таких договоров участились после начала военной операции на Украине. Так, в конце мая 2022 г. страна денонсировала соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, а также соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.