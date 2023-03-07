Украина вышла из договора о совместном контроле границы с Россией
Правительство Украины одобрило выход из соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере пограничного контроля, написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
«Одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе", – написал он.
Украина ранее также прекратила действие соглашения между правительством Украины и правительством Белоруссии по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе, заключенного 14 декабря 1995 г.
Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией и Белоруссией, а также в рамках СНГ. Прекращения действий таких договоров участились после начала военной операции на Украине. Так, в конце мая 2022 г. страна денонсировала соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, а также соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.