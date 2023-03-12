Reuters: Сенат Франции одобрил вызвавшую протесты пенсионную реформу

Первые массовые акции прошли 19 января, количество протестующих в Париже составило 400 000 человек. При этом, как сообщили в МВД Франции, в столице в протестах против пенсионной реформы участвовали 80 000 человек. По их оценкам, 19 января на улицы французских городов в общей сложности вышли 1,12 млн человек. 31 января на акцию протеста против пенсионный реформы в Париже вышли около 500 000 человек, сообщала Le Parisien со ссылкой на данные профсоюза CGT («Всеобщая конфедерация труда»).