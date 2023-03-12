Reuters: Сенат Франции одобрил вызвавшую протесты пенсионную реформу
Сенат Франции принял в субботу план пенсионной реформы на фоне протестов против законопроекта, которые шли седьмой день подряд, передает Reuters. За документ, который повысит пенсионный возраст на два года до 64 лет, проголосовали 195 депутатов верхней палаты парламента, 112 человек выступили против.
Демонстрации против предложенной президентом Эммануэлем Макроном пенсионной реформы, как отмечает агентство, не были такими масштабными, как ожидали власти. Протесты и забастовки повлияли на работу нефтеперерабатывающих заводов, общественного транспорт и вывоз мусора, участники акций таким образом призывали правительство отозвать пенсионный план.
«После сотен часов обсуждений Сенат принял план пенсионной реформы. Это ключевой шаг к проведению реформы, которая гарантирует будущее нашей пенсионной системы», — написала премьер-министр Элизабет Борн в Twitter.
По данным Reuters, законопроект в среду должен рассмотреть комитет законодателей нижней и верхней палаты, а окончательное голосование по пенсионной реформе запланировано на четверг, 16 марта.
По данным правительства, максимальное количество демонстрантов – 1,28 млн человек – вышли на улицы 7 марта. Профсоюзы в совместном заявлении французские призвали правительство как можно скорее организовать консультации с гражданами.
10 января французский премьер Элизабет Борн представила предварительный план пенсионной реформы. С 1 сентября 2023 г. в стране предлагается повышать возраст выхода на пенсию на три месяца в год, чтобы довести его до 64 лет к 2030 г. Трудовой стаж предлагается ограничить 43 годами, лицам с неполным стажем предлагается уходить на пенсию в 67 лет к концу реформы. Необходимость подобных мер аргументировалась сокращением числа активно работающих налогоплательщиков, обеспечивающих пенсионеров, и ростом бюджетного дефицита.
Первые массовые акции прошли 19 января, количество протестующих в Париже составило 400 000 человек. При этом, как сообщили в МВД Франции, в столице в протестах против пенсионной реформы участвовали 80 000 человек. По их оценкам, 19 января на улицы французских городов в общей сложности вышли 1,12 млн человек. 31 января на акцию протеста против пенсионный реформы в Париже вышли около 500 000 человек, сообщала Le Parisien со ссылкой на данные профсоюза CGT («Всеобщая конфедерация труда»).