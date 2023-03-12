Министром обороны КНР утвердили находящегося под санкциями США Ли Шанфу

Ранее депутаты ВСНП единогласно проголосовали за кандидатуру Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Это первый руководитель в истории Китая, который смог переизбраться на третий пятилетний срок. Он получил 2952 голоса, писал CNN. Вместе с тем Си Цзиньпин был также избран на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Ранее, осенью 2022 г., он был также переизбран главой Коммунистической партии в третий раз.