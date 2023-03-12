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Министром обороны КНР утвердили находящегося под санкциями США Ли Шанфу

Ведомости

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) утвердило в воскресенье назначение генерала Ли Шанфу на пост министра обороны КНР, сообщает Reuters. 

По данным агентства, кандидатуру генерала одобрили подавляющими большинством голосов. Министрами государственной безопасности и общественной безопасности остались Чэнь Исинь и Ван Сяохун соответственно, а министрами иностранных дел и юстиции стали Цинь Ган и Хэ Жун, пишет Reuters.

Ли Шанфу находится под санкциями США с 2018 г. из-за покупки боевых самолетов и оборудования у Рособоронэкспорта. Как ранее писал Reuters, КНР приобрел у России истребители Су-35 и ЗРК С-400.

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Всекитайское собрание народных представителей начало работу 5 марта, а за день до этого стартовал Всекитайский комитет Народно-политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК; совещательный орган). Основное внимание приковано к сессии ВСНП, которое утвердит руководство исполнительной власти страны на пять лет, писали «Ведомости». 

Ранее депутаты ВСНП единогласно проголосовали за кандидатуру Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Это первый руководитель в истории Китая, который смог переизбраться на третий пятилетний срок. Он получил 2952 голоса, писал CNN. Вместе с тем Си Цзиньпин был также избран на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Ранее, осенью 2022 г., он был также переизбран главой Коммунистической партии в третий раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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