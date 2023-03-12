Рабочая группа по вопросам СВО разработала для бойцов программу отпусков
Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) представила программу организации отпусков участников СВО в Костромской области, сообщила пресс-служба «Единой России» со ссылкой на замруководителя рабочей группы, вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлева.
Как уточнили в рабочей группе, программа предполагает закрепление за каждым участником СВО координатора, который поможет составить план на время отпуска, а также ответственных специалистов по профильным юридическим вопросам. Вопросы с прибытием и отъездом военнослужащих и медицинским сопровождением также решены, говорится в сообщении. Бойцам предложат пройти санаторно-курортное лечение и принять участие в досуговых мероприятиях вместе с семьей.
«Мы хотим помочь нашим военнослужащим и членам их семей провести дни отпуска в кругу семьи с комфортом, обеспечить возможность получения необходимой помощи и поддержки. Программа будет носить комплексный характер. Самое важное, конечно, обеспечить полный спектр услуг, в том числе медицинских, без проволочек», – сказал Журавлев.
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в СВО, и их семей 20 декабря 2022 г. В группу вошли депутаты, сенаторы, представители Общественной палаты и военные корреспонденты.
Первое заседание группы состоялось в конце декабря в закрытом режиме. На нем присутствовал и министр обороны Сергей Шойгу. Возглавляющий группу первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил в середине февраля о направлении президенту доклада.