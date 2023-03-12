Рабочая группа по вопросам СВО разработала для бойцов программу отпусков

Как уточнили в рабочей группе, программа предполагает закрепление за каждым участником СВО координатора, который поможет составить план на время отпуска, а также ответственных специалистов по профильным юридическим вопросам. Вопросы с прибытием и отъездом военнослужащих и медицинским сопровождением также решены, говорится в сообщении. Бойцам предложат пройти санаторно-курортное лечение и принять участие в досуговых мероприятиях вместе с семьей.