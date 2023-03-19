Путин рассказал о том, стоило ли начать спецоперацию в 2014 году

«Что касается Донбасса, мы рассчитывали решить эту проблему мирным путем. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям. И она предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжелой техники, артиллерии, авиации, – сказал президент. – Что касается готовности и целесообразности – знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения».