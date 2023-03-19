Путин рассказал о том, стоило ли начать спецоперацию в 2014 году
Сослагательное наклонение к вопросу о том, стоило ли начать России спецоперацию в 2014 г., применять невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
На вопрос журналиста о том, что не нужно ли было начать спецоперацию в 2014 г., Путин сказал, что на тот момент российская сторона исходила из того, что «удастся все вопросы решить абсолютно мирными средствами», а в случае с Крымом пришлось решать, что делать с произошедшим «с колес».
«Что касается Донбасса, мы рассчитывали решить эту проблему мирным путем. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям. И она предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжелой техники, артиллерии, авиации, – сказал президент. – Что касается готовности и целесообразности – знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения».
Путин отметил, что это касается и готовности России к более серьезным действиям по сравнению с теми, которые были предприняты в рамках «крымской весны». Он подчеркнул, что сейчас у России больше возможностей и в плане вооружений – например, появилось гиперзвуковое оружие и другие системы, и в плане импортозамещения, устойчивости финансовой сферы.
«Сослагательное наклонение здесь применять невозможно», – сказал Путин.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.