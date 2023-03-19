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AP: полиция Пакистана обвинила в терроризме экс-премьера Имрана Хана

Ведомости

Полиция пакистанского Исламабада предъявила обвинения в терроризме и совершении других преступлений бывшему премьер-министру страны Имрану Хану, его 17 помощникам и нескольким десяткам сторонников, сообщило Associated Press.

Среди преступлений, в которых обвиняется Хан, – терроризм, воспрепятствование деятельности полиции, нападения на полицейских, ранение полицейских и угроза их жизни. AP уточняет, что этому событию предшествовали беспорядки, которые произошли у здания суда, куда Хан вызывался для дачи показаний по обвинению во взяточничестве. Сторонники бывшего премьер-министра кидали в полицию зажигательные смеси и камни, в результате чего ОМОН был вынужден применить слезоточивый газ. В результате стычки 50 офицеров полиции пострадали, были подожжены полицейский блокпост, несколько автомобилей и мотоциклов. 59 сторонников Хана были задержаны. Помимо самого бывшего премьер-министра обвинения были предъявлены бывшим и действующим законодателям, бывшим министрам, бывшему спикеру национальной ассамблеи Пакистана Асаду Кайсеру и множеству других сторонников Хана.

Беспорядки вспыхнули 18 марта у дома бывшего премьер-министра, куда прибыла полиция для его задержания. Правоохранительные органы его не застали: он якобы уехал в суд в Исламабаде, но на заседание не явился, из-за чего оно было перенесено на 30 марта. В своей неявке позднее Хан обвинил полицию: по его словам, из-за примененного полицейскими слезоточивого газа он не смог покинуть автомобиль.

Министр внутренних дел Пакистана Рана Санаулла заявил, что Хан «устроил всю эту драму только для того, чтобы избежать» судов.

9 апреля 2022 г. парламент Пакистана отстранил от власти Хана – ему был вынесен вотум недоверия, за который проголосовали 174 из 342 депутатов при необходимых 172. По мнению Хана, за его отстранением стоят иностранные государства: 2 апреля он заявлял, что за попытками сместить его стоят США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных