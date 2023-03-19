AP: полиция Пакистана обвинила в терроризме экс-премьера Имрана Хана

Среди преступлений, в которых обвиняется Хан, – терроризм, воспрепятствование деятельности полиции, нападения на полицейских, ранение полицейских и угроза их жизни. AP уточняет, что этому событию предшествовали беспорядки, которые произошли у здания суда, куда Хан вызывался для дачи показаний по обвинению во взяточничестве. Сторонники бывшего премьер-министра кидали в полицию зажигательные смеси и камни, в результате чего ОМОН был вынужден применить слезоточивый газ. В результате стычки 50 офицеров полиции пострадали, были подожжены полицейский блокпост, несколько автомобилей и мотоциклов. 59 сторонников Хана были задержаны. Помимо самого бывшего премьер-министра обвинения были предъявлены бывшим и действующим законодателям, бывшим министрам, бывшему спикеру национальной ассамблеи Пакистана Асаду Кайсеру и множеству других сторонников Хана.