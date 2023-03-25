Медведев призвал увеличить численность российской армии до 1,5 млн человек

21 декабря 2022 г. в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что ВС России следует увеличить до 1,5 млн военнослужащих. Кроме того, он предложил поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. С 1 января 2023 г., согласно указу президента РФ Владимира Путина от 25 августа 2022 г., численность ВС РФ составляет 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек — военнослужащие.