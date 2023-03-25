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Медведев призвал увеличить численность российской армии до 1,5 млн человек

Ведомости

Армия России должна стать больше, параметры ее численности объявлены – 1,5 млн человек, заявил в интервью российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены – это не менее 1,5 млн человек», – сказал Медведев в интервью, фрагмент которого политик опубликовал в своем Telegram-канале.

По его мнению, в стране для ее «успешной защиты» должна действовать «смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте».

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«Безусловно, СВО повлияла, и самым существенным образом, поскольку сила армии проверяется в период военных действий», – сказал зампред Совбеза.

21 декабря 2022 г. в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что ВС России следует увеличить до 1,5 млн военнослужащих. Кроме того, он предложил поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. С 1 января 2023 г., согласно указу президента РФ Владимира Путина от 25 августа 2022 г., численность ВС РФ составляет 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек — военнослужащие.

В Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин «концептуально» поддержал эти изменения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что озвученные Шойгу изменения в российской армии «еще будут конкретизироваться». В частности, это касается инициативы об увеличении призывного возраста. В январе Шойгу заявил, что анонсированные изменения в российской армии будут реализованы до 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных