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Песков согласился с Медведевым по вопросу пиратских копий западного контента

Ведомости

В Кремле согласились с мнением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который предложил скачивать и распространять в интернете пиратские копии западной интеллектуальной продукции. Фраза «пиратский контент» должна восприниматься по-другому, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами – [это] те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы <...> Фраза «пиратский контент» уже под другим соусом должна восприниматься», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он добавил, что не умеет пользоваться торрентами, но заявил, что ему таким способом скачивают фильмы.

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Россиянам следует бесплатно скачивать западный контент у «правильных пиратов» и распространять его, чтобы ушедшие из страны компании получили максимальный урон, заявил ранее Медведев в интервью российским СМИ. Политик отметил, что раньше он как юрист относился к пиратству отрицательно и считал, что лучше переплатить, но сейчас изменил свою точку зрения.

«Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги», – сказал он.

После начала спецоперации на Украине о приостановке деятельности в России объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. В марте 2023 г. у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney, рассказали ранее четыре топ-менеджера видеосервисов. По истечении срока действия контрактов контент Disney планируется убрать с платформ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных