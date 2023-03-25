Песков согласился с Медведевым по вопросу пиратских копий западного контента
В Кремле согласились с мнением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который предложил скачивать и распространять в интернете пиратские копии западной интеллектуальной продукции. Фраза «пиратский контент» должна восприниматься по-другому, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами – [это] те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы <...> Фраза «пиратский контент» уже под другим соусом должна восприниматься», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
Он добавил, что не умеет пользоваться торрентами, но заявил, что ему таким способом скачивают фильмы.
Россиянам следует бесплатно скачивать западный контент у «правильных пиратов» и распространять его, чтобы ушедшие из страны компании получили максимальный урон, заявил ранее Медведев в интервью российским СМИ. Политик отметил, что раньше он как юрист относился к пиратству отрицательно и считал, что лучше переплатить, но сейчас изменил свою точку зрения.
«Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги», – сказал он.
После начала спецоперации на Украине о приостановке деятельности в России объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. В марте 2023 г. у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney, рассказали ранее четыре топ-менеджера видеосервисов. По истечении срока действия контрактов контент Disney планируется убрать с платформ.