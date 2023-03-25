Песков согласился с Медведевым по вопросу пиратских копий западного контента

Россиянам следует бесплатно скачивать западный контент у «правильных пиратов» и распространять его, чтобы ушедшие из страны компании получили максимальный урон, заявил ранее Медведев в интервью российским СМИ. Политик отметил, что раньше он как юрист относился к пиратству отрицательно и считал, что лучше переплатить, но сейчас изменил свою точку зрения.