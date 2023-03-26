Путин: строительство хранилища ядерного оружия в Белоруссии завершится 1 июля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие, строительство такого хранилища завершится 1 июля, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».
«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», – сказал президент.
По его словам, в размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного. Путин отметил, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Стороны договорились, что сделают «то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия», добавил он.
«С 3 апреля приступаем к обучению экипажей и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии»,— сказал Путин.
Россия уже передала республике комплекс «Искандер», который может быть носителем такого вооружения. Путин также подчеркнул, что само ядерное оружие Москва не передает.
«Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия. Мы уже передали в Белоруссию наш известный, очень эффективный комплекс “Искандер”, он тоже может быть носителем», — сообщил он.
В 2021 г. Лукашенко пригрозил предложить России разместить ядерное оружие на территории республики в случае, если американские ядерные боеголовки появятся в Польше. После этого министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил, что Минск готов это сделать в случае возникновения угрозы со стороны НАТО.
В марте заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о намерении королевства поставлять танковые снаряды с этим компонентом Украине. Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что в ООН обеспокоены любыми поставками обедненного урана. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, возможные поставки снарядов с обедненным ураном для украинских военнослужащих станут шагом к существенной эскалации ситуации.