Путин: строительство хранилища ядерного оружия в Белоруссии завершится 1 июля

По его словам, в размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного. Путин отметил, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Стороны договорились, что сделают «то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия», добавил он.