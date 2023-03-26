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В Туве заявили, что факты неуставных отношений к военным не подтвердились

Ведомости

Военнослужащие из Тувы направлены в свои части, предварительное расследование по публикации видео с солдатами из региона не подтвердило факты неуставных отношений, передает пресс-служба правительства республики со ссылкой на спецпредставителя главы Тувы по специальной военной операции Тимура Куулара.

Ранее в соцсетях распространилось видео, которое, как утверждается, записали из города Пологи Запорожской области тувинские военнослужащие. Они заявили, что командование несколько дней удерживает их в подвале без еды.

По данным властей Тувы, задержанные военной комендатурой военные уже направлены в свои части. По словам Куулара, по информации в соцсетях провели предварительное расследование.

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«К моменту выхода этой информации военные уже находились в своих подразделениях. Под арестом они пробыли менее суток, факты неуставных отношений по отношению к ним не подтвердились. Эти бойцы на хорошем счету у своего командования, один из военнослужащих представлен к медали «За отвагу», – говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что обстоятельства случившегося еще проясняются, а спецпредставитель по СВО заявил, что ситуация находится под его личным контролем.

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в СВО, и их семей 20 декабря 2022 г. В группу вошли депутаты, сенаторы, представители Общественной палаты и военные корреспонденты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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