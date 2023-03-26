В Туве заявили, что факты неуставных отношений к военным не подтвердились

«К моменту выхода этой информации военные уже находились в своих подразделениях. Под арестом они пробыли менее суток, факты неуставных отношений по отношению к ним не подтвердились. Эти бойцы на хорошем счету у своего командования, один из военнослужащих представлен к медали «За отвагу», – говорится в сообщении пресс-службы.