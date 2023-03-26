В Туве заявили, что факты неуставных отношений к военным не подтвердились
Военнослужащие из Тувы направлены в свои части, предварительное расследование по публикации видео с солдатами из региона не подтвердило факты неуставных отношений, передает пресс-служба правительства республики со ссылкой на спецпредставителя главы Тувы по специальной военной операции Тимура Куулара.
Ранее в соцсетях распространилось видео, которое, как утверждается, записали из города Пологи Запорожской области тувинские военнослужащие. Они заявили, что командование несколько дней удерживает их в подвале без еды.
По данным властей Тувы, задержанные военной комендатурой военные уже направлены в свои части. По словам Куулара, по информации в соцсетях провели предварительное расследование.
«К моменту выхода этой информации военные уже находились в своих подразделениях. Под арестом они пробыли менее суток, факты неуставных отношений по отношению к ним не подтвердились. Эти бойцы на хорошем счету у своего командования, один из военнослужащих представлен к медали «За отвагу», – говорится в сообщении пресс-службы.
Там добавили, что обстоятельства случившегося еще проясняются, а спецпредставитель по СВО заявил, что ситуация находится под его личным контролем.
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в СВО, и их семей 20 декабря 2022 г. В группу вошли депутаты, сенаторы, представители Общественной палаты и военные корреспонденты.