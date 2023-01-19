Военная прокуратура проверит жалобы мобилизованных из Ярославля на командира
Военная прокуратура Ярославской области начала проверку после направленной в правительство региона жалобы мобилизованных военных. Это поручение дал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, передает ярославская газета «Про Город».
Накануне, 18 января, издание опубликовало видеообращение военных к правительству с просьбой разобраться в ситуации. По словам военнослужащих, командир приказал им отступать, а затем отказался от своих слов, и теперь солдатам грозит обвинение в дезертирстве.
«Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь, командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено. Теперь нас хотят обвинить в дезертирстве, так как командир роты говорит, что приказ не отдавал. <...> Мы просим во всем этом разобраться и просим у вас помощи!», – сказал один из мужчин.
24 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым в России вводится наказание за добровольную сдачу в плен, дезертирство в период мобилизации и отказ от участия в боевых действиях. Так, отказ от участия в военных или боевых действиях наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет. Если же такие деяния повлекли тяжкие последствия, они будут наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.
Накануне, 18 января, СК возбудил уголовное дело в отношении восьми военных из Калининградской области, которые в конце 2022 г. с штатным оружием, в том числе четырьмя пулеметами, покинули лагерь в ЛНР и на такси и попутках добрались до подмосковного Подольска. Уголовное дело возбуждено по факту дезертирства с оружием в период вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до 15 лет. Предполагаемый организатор побега младший сержант Кравченко арестован, остальные военнослужащие были переданы под надзор командира в военном городке Чехов-4.