Военная прокуратура проверит жалобы мобилизованных из Ярославля на командира

«Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь, командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено. Теперь нас хотят обвинить в дезертирстве, так как командир роты говорит, что приказ не отдавал. <...> Мы просим во всем этом разобраться и просим у вас помощи!», – сказал один из мужчин.