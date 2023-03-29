В Кремле ожидают долгую гибридную войну Запада против России
Гибридная война, развязанная недружественными странами по отношению к России, продлится долго. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На конференц-колле Пескова спросили, как в Кремле оценивают перспективы того, сколько продлится спецоперация и может ли она завершиться в этом году. Как заявил пресс-секретарь, эти оценки должны давать специалисты, которые занимаются СВО, – Министерство обороны.
«Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте – это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, – то это надолго, и здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента», – заявил Песков.
На прошлой неделе, 22 марта, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что гибридная война против России приобретает все более масштабные и «изощренные» формы.
В феврале в МИД России, комментируя ситуацию вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили, что действия США в отношении России могут привести к прямому военному столкновению двух держав. «США, по сути, развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав», – говорилось в сообщении ведомства.
В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад ведет против Россию войну не гибридную, а уже почти настоящую. Министр также указал на то, что западные лидеры, участвовавшие в подписании минских соглашений, признали, что соглашения были направлены лишь на выигрыш времени, в течение которого Украину продолжали накачивать оружием для проецирования Киевом угрозы против России. В сентябре 2022 г. Лавров отмечал, что развязанная Западом гибридная война против России обрела «беспрецедентный характер».