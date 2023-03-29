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Политика

В Кремле ожидают долгую гибридную войну Запада против России

Ведомости

Гибридная война, развязанная недружественными странами по отношению к России, продлится долго. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На конференц-колле Пескова спросили, как в Кремле оценивают перспективы того, сколько продлится спецоперация и может ли она завершиться в этом году. Как заявил пресс-секретарь, эти оценки должны давать специалисты, которые занимаются СВО, – Министерство обороны.

«Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте – это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, – то это надолго, и здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента», – заявил Песков.

На прошлой неделе, 22 марта, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что гибридная война против России приобретает все более масштабные и «изощренные» формы.

В феврале в МИД России, комментируя ситуацию вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили, что действия США в отношении России могут привести к прямому военному столкновению двух держав. «США, по сути, развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав», – говорилось в сообщении ведомства.

В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад ведет против Россию войну не гибридную, а уже почти настоящую. Министр также указал на то, что западные лидеры, участвовавшие в подписании минских соглашений, признали, что соглашения были направлены лишь на выигрыш времени, в течение которого Украину продолжали накачивать оружием для проецирования Киевом угрозы против России. В сентябре 2022 г. Лавров отмечал, что развязанная Западом гибридная война против России обрела «беспрецедентный характер».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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