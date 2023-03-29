В Кремле ожидают долгую гибридную войну Запада против России

В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад ведет против Россию войну не гибридную, а уже почти настоящую. Министр также указал на то, что западные лидеры, участвовавшие в подписании минских соглашений, признали, что соглашения были направлены лишь на выигрыш времени, в течение которого Украину продолжали накачивать оружием для проецирования Киевом угрозы против России. В сентябре 2022 г. Лавров отмечал, что развязанная Западом гибридная война против России обрела «беспрецедентный характер».