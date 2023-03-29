В Кремле отметили героизм российских военных в боях за Артемовск
Российские военные показывают чудеса героизма в сражениях за Артемовск (украинское название – Бахмут). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция продолжается. Мы знаем, что идут ожесточенные бои за Артемовск, наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успеха», – сказал он.
Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае поражения под Артемовском Киев начнут склонять к компромиссу с Москвой из-за усталости населения Украины от происходящего. «Киевский режим сам расставляет свои приоритеты», – добавил Песков.
Вместе с тем, в России зафиксирован очень высокий уровень консолидации общества как вокруг президента страны, так и вокруг проводимой спецоперации. «Мы видим абсолютную доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты и должны быть достигнуты», – такую оценку Песков дал настроению жителей России.
Ранее сегодня, 29 марта, Зеленский в интервью Associated Press сказал, что в случае поражения под Артемовском население почувствует усталость и начнет подталкивать Киев к поиску компромисса с Москвой. По его словам, в этом случае поражение будет скорее политическое, чем тактическое.
Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения контролируют около 70% города. В то же время, предупредил он, «по имеющейся информации, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ».