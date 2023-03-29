В Кремле отметили героизм российских военных в боях за Артемовск

Вместе с тем, в России зафиксирован очень высокий уровень консолидации общества как вокруг президента страны, так и вокруг проводимой спецоперации. «Мы видим абсолютную доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты и должны быть достигнуты», – такую оценку Песков дал настроению жителей России.