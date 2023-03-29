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В Кремле отметили героизм российских военных в боях за Артемовск

Ведомости

Российские военные показывают чудеса героизма в сражениях за Артемовск (украинское название – Бахмут). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция продолжается. Мы знаем, что идут ожесточенные бои за Артемовск, наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успеха», – сказал он. 

Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае поражения под Артемовском Киев начнут склонять к компромиссу с Москвой из-за усталости населения Украины от происходящего. «Киевский режим сам расставляет свои приоритеты», – добавил Песков.

Вместе с тем, в России зафиксирован очень высокий уровень консолидации общества как вокруг президента страны, так и вокруг проводимой спецоперации. «Мы видим абсолютную доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты и должны быть достигнуты», – такую оценку Песков дал настроению жителей России.

Ранее сегодня, 29 марта, Зеленский в интервью Associated Press сказал, что в случае поражения под Артемовском население почувствует усталость и начнет подталкивать Киев к поиску компромисса с Москвой. По его словам, в этом случае поражение будет скорее политическое, чем тактическое.

Ранее по теме: Пушилин заявил о практически полной зачистке промзоны в Артемовске

Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения контролируют около 70% города. В то же время, предупредил он, «по имеющейся информации, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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