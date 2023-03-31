Путин утвердил новую редакцию концепции внешней политики России
Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию концепции внешней политики страны, подписав соответствующий указ.
«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, в их числе концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности <...> Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации», — заявил глава государства в рамках совещания с постоянными членами Совета безопасности.
Путин уточнил, что новый документ разработан Министерством иностранных дел в координации с администрацией президента, аппаратом Совбеза, правительством и другими министерствами.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что новой концепцией «констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряженности». По его словам, «главным инициатором и проводником антироссийской линии» стали США и в целом политика западных стран.
21 февраля Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который был заключен между США и РФ в 2010 г. и продлен в 2021 г. еще на пять лет. Тогда президент сообщил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации и использованные для этого беспилотники «были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов».
В тот же день президент признал утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса России, подписанный в 2012 г. Согласно тексту нового указа, решение было принято в рамках обеспечения национальных интересов страны в связи с изменениями в международных отношениях.