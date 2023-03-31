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Путин утвердил новую редакцию концепции внешней политики России

Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию концепции внешней политики страны, подписав соответствующий указ.

«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, в их числе концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности <...> Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации», — заявил глава государства в рамках совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Путин уточнил, что новый документ разработан Министерством иностранных дел в координации с администрацией президента, аппаратом Совбеза, правительством и другими министерствами.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что новой концепцией «констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряженности». По его словам, «главным инициатором и проводником антироссийской линии» стали США и в целом политика западных стран.

21 февраля Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который был заключен между США и РФ в 2010 г. и продлен в 2021 г. еще на пять лет. Тогда президент сообщил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации и использованные для этого беспилотники «были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов».

В тот же день президент признал утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса России, подписанный в 2012 г. Согласно тексту нового указа, решение было принято в рамках обеспечения национальных интересов страны в связи с изменениями в международных отношениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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