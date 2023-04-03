Небензя: в рамках зерновой сделки Россия не экспортировала ни зернышка
В рамках зерновой сделки Россия не смогла экспортировать ни одного зернышка, заявил на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.
«По меморандуму между Россией и ООН – второй части сделки – мы не экспортировали ни одного зернышка», – сказал он.
По его словам, лишь часть российских удобрений, заблокированных в европейских портах, была не продана, а бесплатно передана развивающимся странам. Небензя отметил, что из 300 000 т удобрений экспортировано около 30 000 т.
«Это простые факты, которые демонстрируют, как зерновая сделка <...> работает или не работает», – добавил постпред.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.
14 марта замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней и о подтверждении ее пакетного характера. Он уточнил, что переговоры продолжаются, Россия будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства выполнялись. В частности, речь идет о снятии всех санкций для поставки российской сельхозпродукции на международные глобальные рынки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продление зерновой сделки на 60 дней «жестом доброй воли» в надежде на то, что условия второй части сделки, связанные с экспортом российских удобрений, будут выполнены.