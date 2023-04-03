Газета
Политика

Небензя: в рамках зерновой сделки Россия не экспортировала ни зернышка

Ведомости

В рамках зерновой сделки Россия не смогла экспортировать ни одного зернышка, заявил на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

«По меморандуму между Россией и ООН – второй части сделки – мы не экспортировали ни одного зернышка», – сказал он.

По его словам, лишь часть российских удобрений, заблокированных в европейских портах, была не продана, а бесплатно передана развивающимся странам. Небензя отметил, что из 300 000 т удобрений экспортировано около 30 000 т.

«Это простые факты, которые демонстрируют, как зерновая сделка <...> работает или не работает», – добавил постпред.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.

14 марта замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней и о подтверждении ее пакетного характера. Он уточнил, что переговоры продолжаются, Россия будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства выполнялись. В частности, речь идет о снятии всех санкций для поставки российской сельхозпродукции на международные глобальные рынки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продление зерновой сделки на 60 дней «жестом доброй воли» в надежде на то, что условия второй части сделки, связанные с экспортом российских удобрений, будут выполнены.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных