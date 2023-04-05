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В МИДе заявили, что Россия и США находятся в фазе «горячего конфликта»

Ведомости

Россия и США находятся в фазе «горячего конфликта», период «холодной войны» уже давно пройден. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире радиостанции Sputnik.

«Я думаю, мы этот период (холодной войны. — «Ведомости»), что называется, уже проехали. Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США», — сказал он (цитата по ТАСС).

Рябков заявил, что сейчас происходит прямое вовлечение США в гибридную войну с Россией «по самым разным направлениям». Дипломат добавил, что Вашингтон «абсолютно безбашенно» провоцирует эскалацию ситуации. Рябков также с сожалением отметил, что сейчас идет «много разговоров об угрозе ядерного конфликта». Он напомнил, что Россия неоднократно подчеркивала недопустимость ядерной войны, поскольку в ней «не может быть победителей».

«Недооценка этой нашей решимости, возможно, худшее из того, что может сейчас происходить или, наоборот, не происходить в головах наших противников. Мы предостерегаем их от фатальных ошибок», — подчеркнул Рябков. 

В конце марта Рябков говорил о «фактически прямой вовлеченности» Вашингтона в конфликт. Он призвал американские власти не идти по пути эскалации. В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад ведет уже не гибридную, а «почти настоящую войну» против России. В марте он отметил, что США в стремлении утвердить свою гегемонию перешли «все грани дипломатического, этического и любого другого приличия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных