В МИДе заявили, что Россия и США находятся в фазе «горячего конфликта»
Россия и США находятся в фазе «горячего конфликта», период «холодной войны» уже давно пройден. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире радиостанции Sputnik.
«Я думаю, мы этот период (холодной войны. — «Ведомости»), что называется, уже проехали. Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США», — сказал он (цитата по ТАСС).
Рябков заявил, что сейчас происходит прямое вовлечение США в гибридную войну с Россией «по самым разным направлениям». Дипломат добавил, что Вашингтон «абсолютно безбашенно» провоцирует эскалацию ситуации. Рябков также с сожалением отметил, что сейчас идет «много разговоров об угрозе ядерного конфликта». Он напомнил, что Россия неоднократно подчеркивала недопустимость ядерной войны, поскольку в ней «не может быть победителей».
«Недооценка этой нашей решимости, возможно, худшее из того, что может сейчас происходить или, наоборот, не происходить в головах наших противников. Мы предостерегаем их от фатальных ошибок», — подчеркнул Рябков.
В конце марта Рябков говорил о «фактически прямой вовлеченности» Вашингтона в конфликт. Он призвал американские власти не идти по пути эскалации. В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад ведет уже не гибридную, а «почти настоящую войну» против России. В марте он отметил, что США в стремлении утвердить свою гегемонию перешли «все грани дипломатического, этического и любого другого приличия».