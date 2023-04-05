В МИДе заявили, что Россия и США находятся в фазе «горячего конфликта»

В конце марта Рябков говорил о «фактически прямой вовлеченности» Вашингтона в конфликт. Он призвал американские власти не идти по пути эскалации. В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад ведет уже не гибридную, а «почти настоящую войну» против России. В марте он отметил, что США в стремлении утвердить свою гегемонию перешли «все грани дипломатического, этического и любого другого приличия».