Газета
Политика

Лавров заявил о переходе США всех граней приличия

Ведомости

США в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все грани дипломатического, этического и любого другого приличия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал заявления Вашингтона накануне российско-китайского саммита о «неприемлемости призывов к миру».

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Лавров ответил на вопрос, происходило ли ранее подобное в дипломатической практике.

«Говорили об этом с нашими китайскими коллегами. От Соединенных Штатов на данный момент можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все грани дипломатического, этического и любого другого приличия», – сказал министр. 

Ранее по теме: Bloomberg: США опасаются быть «загнанными в угол» из-за мирного плана КНР по Украине

Говоря об отношении к заявлениям США КНР, Лавров отметил, что китайская сторона «отражает традиции великой цивилизации», которая за долгие годы выработала свой стиль. 

По мнению главы МИДа, он заключается в «достоинстве, глубоком анализе всего происходящего и в том, чтобы не делать каких-либо поспешных шагов». При этом власти Китая делают самые глубокие выводы, добавил он.

19 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает неприемлемыми призывы к перемирию на Украине, которые могут последовать по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина. США и страны Европы преисполнены желанием не допустить выхода на мирные переговоры по Украине, в отличие от России и Китая, заявил после этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных