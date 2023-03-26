Лавров заявил о переходе США всех граней приличия

19 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает неприемлемыми призывы к перемирию на Украине, которые могут последовать по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина. США и страны Европы преисполнены желанием не допустить выхода на мирные переговоры по Украине, в отличие от России и Китая, заявил после этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.