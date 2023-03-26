Лавров заявил о переходе США всех граней приличия
США в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все грани дипломатического, этического и любого другого приличия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал заявления Вашингтона накануне российско-китайского саммита о «неприемлемости призывов к миру».
В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Лавров ответил на вопрос, происходило ли ранее подобное в дипломатической практике.
«Говорили об этом с нашими китайскими коллегами. От Соединенных Штатов на данный момент можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все грани дипломатического, этического и любого другого приличия», – сказал министр.
Говоря об отношении к заявлениям США КНР, Лавров отметил, что китайская сторона «отражает традиции великой цивилизации», которая за долгие годы выработала свой стиль.
По мнению главы МИДа, он заключается в «достоинстве, глубоком анализе всего происходящего и в том, чтобы не делать каких-либо поспешных шагов». При этом власти Китая делают самые глубокие выводы, добавил он.
19 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает неприемлемыми призывы к перемирию на Украине, которые могут последовать по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина. США и страны Европы преисполнены желанием не допустить выхода на мирные переговоры по Украине, в отличие от России и Китая, заявил после этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.