Bloomberg: США опасаются быть «загнанными в угол» из-за мирного плана КНР по Украине

По словам собеседника агентства, пожелавшего остаться анонимным, США, которые публично скептически отнеслись к китайской инициативе, не могут «игнорировать» план. Отказ Вашингтона от него позволит Пекину убедить другие страны, уставшие от последствий вооруженного конфликта, в том, что США не хотят мира, пояснил он.