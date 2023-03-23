Bloomberg: США опасаются быть «загнанными в угол» из-за мирного плана КНР по Украине
Вашингтон опасается оказаться «загнанным в угол» из-за предложенного в феврале МИД Китая плана мирного урегулирования конфликта на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на одного из чиновников Белого дома.
По словам собеседника агентства, пожелавшего остаться анонимным, США, которые публично скептически отнеслись к китайской инициативе, не могут «игнорировать» план. Отказ Вашингтона от него позволит Пекину убедить другие страны, уставшие от последствий вооруженного конфликта, в том, что США не хотят мира, пояснил он.
С ним согласилась и научный сотрудник Центра стратегических и стратегических исследований Бонни Лин. «Если США отвергнут соглашение, Китай, скорее всего, усилит сообщения о том, что США выступают против прекращения огня», – считает она. Китай в этом случае сможет использовать множество инструментов, чтобы представить США в негативном свете, добавила она.
О том, что китайский план мирного урегулирования на Украине внимательно изучен Россией и может быть взят за основу, заявил президент РФ Владимир Путин после прошедших 21 марта переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Но мы не видим готовности» к мирному урегулированию у Запада и киевской стороны, констатировал российский президент.
Китайский председатель, в свою очередь, заявил, что его страна придерживается урегулирования конфликта на основе Устава ООН, содействует примирению сторон и возобновлению переговоров, всегда выступает за мир и диалог. В этом Китай стоит на «правильной стороне истории», сказал Си.
План из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине был опубликован МИД КНР 24 февраля. Основные тезисы Пекина: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и норм международного права; отказ от «менталитета холодной войны»; прекращение огня и боевых действий, так как «в войнах нет победителей»; запуск мирных переговоров; урегулирование гуманитарного кризиса; защита гражданских лиц и военнопленных; поддержка безопасности АЭС; снижение стратегических рисков и недопущение применения ядерного оружия.
20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Совбез ООН не должен «впасть в заблуждение» из-за призывов о временном прекращении огня или прекращении огня «без предварительных условий». Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что в США «очень, очень внимательно» наблюдают за встречей Си с Путина, поскольку американские высшие должностные лица «озабочены» любыми возможными призывами к прекращению огня на Украине.