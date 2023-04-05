Сергей Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском
Место расположения будущей мечети в Косино-Ухтомском будет изменено, под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро «Косино», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, к нему поступили предложения от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. В обоих обращениях выражается просьба подобрать другое место для строительства мечети.
«С учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАД. В шаговой доступности от станций метро и МЦД», – отметил мэр столицы.
Собянин указал на то, что мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов и будет находиться в хорошей транспортной доступности. «Москва – город многонациональный и многоконфессиональный. Мы всегда жили и будем жить в мире и согласии», – заключил он.
Ранее Собянин рассказал, что Москва заключила с 14 инвесторами договоры о выделении земельных участков на льготных условиях. «Заключили договоры уже с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях. С 2022 г. мы предоставляем компаниям под масштабные инвестпроекты (МаИП) в промышленности землю по ставке один рубль в год. Производители получили под развитие почти 31 га земли», – пояснил он.
В результате, как сообщил мэр, в Москве построят заводы по выпуску строительных и отделочных материалов, мебели, упаковки, продуктов питания, комплектующих для автомобилей, электроники и снаряжения для автотуризма.
3 апреля сообщалось, что новые учебные и медицинские учреждения появятся в северных районах столицы уже в этом году. В частности, в Головинском районе появится трехэтажный учебный комплекс. Там разместятся детский сад и школа. На первом также будет обустроена многофункциональная зона со сценой и трибунами. Библиотечный центр и спортивный блок дополнительно подсветят окнами в крыше.