Москва заключила с 14 инвесторами договоры о выделении земли за один рубль

«Заключили договоры уже с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях. С 2022 г. мы предоставляем компаниям под масштабные инвестпроекты (МаИП) в промышленности землю по ставке один рубль в год. Производители получили под развитие почти 31 га земли», – написал Собянин.