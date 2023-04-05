Москва заключила с 14 инвесторами договоры о выделении земли за один рубль
Москва заключила с 14 инвесторами договоры о выделении земельных участков на льготных условиях, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Заключили договоры уже с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях. С 2022 г. мы предоставляем компаниям под масштабные инвестпроекты (МаИП) в промышленности землю по ставке один рубль в год. Производители получили под развитие почти 31 га земли», – написал Собянин.
В результате, как сообщил мэр, в Москве построят заводы по выпуску строительных и отделочных материалов, мебели, упаковки, продуктов питания, комплектующих для автомобилей, электроники и снаряжения для автотуризма. Собянин уточнил, что новые предприятия создадут в том числе в Зеленограде, районах Косино-Ухтомский, Ново-Переделкино, Митино и Выхино-Жулебино.
«Благодаря 14-му заключенному договору в Молжаниновском районе появится деревообрабатывающее производство», – добавил мэр.
По словам Собянина, предприниматели вложат в производства около 20 млрд руб. Свыше 3000 человек смогут работать на заводах, отметил он.
«Землю за один рубль могут получить значимые для города объекты. Их деятельность направлена на увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры, рост инвестиций в экономику столицы. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям», – напомнил столичный мэр.
В марте мэр Москвы сообщил, что несколько крупных производств, в том числе высокотехнологичных, появятся в столице до конца 2023 г. Они обеспечат рабочими местами почти 3500 человек. В числе новых предприятий – роботизированный завод по выпуску крупногабаритных модулей для строительства домов.
Новые производственные объекты в восточной части города возведет Черкизовский мясоперерабатывающий завод. На севере столицы появятся очистные сооружения, которые строит Лианозовский молочный комбинат. На юге Москвы откроется инженерный центр, принадлежащий разработчику и производителю электроники «ИТЭЛМА». А в ТиНАО компания «Инвест Девелопмент» достроит промышленный парк. В сумме инвесторы вложили в проекты около 19 млрд руб.
Собянин ранее сообщил, что инвесторы вложили в столичную экономику более 5,9 трлн руб. в 2022 г. При этом 4,4 трлн руб. инвестировал крупный и средний бизнес. Предприниматели, отметил Собянин, вложили деньги в строительство нежилых зданий, закупку машин и оборудования и благоустройство.