Собянин: инвестиции в экономику Москвы составили почти 6 трлн рублей в 2022 году

Ранее Собянин сообщил, что в январе оборот московских предприятий сферы услуг увеличился на 3% по сравнению с январем 2022 г., а общий объем платных услуг, оказанных столичными предприятиями, в первый месяц 2023 г. достиг 228 млрд руб. По его словам, наибольший рост (+55,2% до 12,7 млрд руб.) зафиксирован в электронных услугах и сервисах в области IT.