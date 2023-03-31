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Экономика

Собянин: инвестиции в экономику Москвы составили почти 6 трлн рублей в 2022 году

Ведомости

Инвесторы вложили в столичную экономику более 5,9 трлн руб., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн руб. по итогам прошлого года... Несмотря на санкции, инвестиции в основной капитал города стабильно растут. В 2022 г. они увеличились на 2,2% в сравнении с 2021 г.», – написал он.

При этом 4,4 трлн руб. инвестировал крупный и средний бизнес. Предприниматели, отметил Собянин, вложили деньги в строительство нежилых зданий, закупку машин и оборудования и благоустройство.

Столичный мэр также напомнил, что для поддержания роста инвестиций московские власти весной 2022 г. ввели дополнительные льготы инвесторам. Так, промышленным предприятиям было разрешено арендовать участок под масштабные инвестпроекты за 1 руб. в год, было заключено 13 договоров по этой ставке аренды.

Кроме того, Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено 20 млрд руб. на льготные инвестиционные кредиты промышленным предприятиям и инвесторам, которые создают в столице объекты нежилого назначения, добавил Собинян.

Ранее Собянин сообщил, что в январе оборот московских предприятий сферы услуг увеличился на 3% по сравнению с январем 2022 г., а общий объем платных услуг, оказанных столичными предприятиями, в первый месяц 2023 г. достиг 228 млрд руб. По его словам, наибольший рост (+55,2% до 12,7 млрд руб.) зафиксирован в электронных услугах и сервисах в области IT.

Второе место по приросту оборотов занимают учреждения культуры. Как сообщил мэр Москвы, их выручка за год выросла на 41% и составила в январе 9,1 млрд руб. Третье место досталось организациям курьерской доставки, чьи обороты увеличились на 23,2% до 1,2 млрд руб. на фоне развития интернет-торговли в столице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных