Собянин: инвестиции в экономику Москвы составили почти 6 трлн рублей в 2022 году
Инвесторы вложили в столичную экономику более 5,9 трлн руб., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн руб. по итогам прошлого года... Несмотря на санкции, инвестиции в основной капитал города стабильно растут. В 2022 г. они увеличились на 2,2% в сравнении с 2021 г.», – написал он.
При этом 4,4 трлн руб. инвестировал крупный и средний бизнес. Предприниматели, отметил Собянин, вложили деньги в строительство нежилых зданий, закупку машин и оборудования и благоустройство.
Столичный мэр также напомнил, что для поддержания роста инвестиций московские власти весной 2022 г. ввели дополнительные льготы инвесторам. Так, промышленным предприятиям было разрешено арендовать участок под масштабные инвестпроекты за 1 руб. в год, было заключено 13 договоров по этой ставке аренды.
Кроме того, Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено 20 млрд руб. на льготные инвестиционные кредиты промышленным предприятиям и инвесторам, которые создают в столице объекты нежилого назначения, добавил Собинян.
Ранее Собянин сообщил, что в январе оборот московских предприятий сферы услуг увеличился на 3% по сравнению с январем 2022 г., а общий объем платных услуг, оказанных столичными предприятиями, в первый месяц 2023 г. достиг 228 млрд руб. По его словам, наибольший рост (+55,2% до 12,7 млрд руб.) зафиксирован в электронных услугах и сервисах в области IT.
Второе место по приросту оборотов занимают учреждения культуры. Как сообщил мэр Москвы, их выручка за год выросла на 41% и составила в январе 9,1 млрд руб. Третье место досталось организациям курьерской доставки, чьи обороты увеличились на 23,2% до 1,2 млрд руб. на фоне развития интернет-торговли в столице.