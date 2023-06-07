Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Законопроект о денонсации договора был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным 24 мая. В пояснительной записке отмечается, что Украина вышла из этого договора 25 марта. Кроме того, в сопроводительных документах сказано, что с присоединением к России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только РФ. В связи с этим возникла необходимость прекращения договора.