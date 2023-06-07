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Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Ведомости

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 7 июня закон о денонсации договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект о денонсации договора был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным 24 мая. В пояснительной записке отмечается, что Украина вышла из этого договора 25 марта. Кроме того, в сопроводительных документах сказано, что с присоединением к России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только РФ. В связи с этим возникла необходимость прекращения договора.

Госдума приняла закон сразу в трех чтениях 1 июня. Комментируя решение нижней палаты, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «там абсолютно все понятно». Поскольку Азовское море стало внутренним морем России, изменился и его юридический статус, пояснил он. 

Договор России и Украины о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в конце 2003 г. в Керчи. Соглашением подчеркивалась важность экономического развития между двумя странами и сохранения хозяйственного и природного комплекса акваторий.

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября 2022 г. эти территории вошли в состав России. Соответствующие договоры подписали президент РФ Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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