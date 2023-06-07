Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 7 июня закон о денонсации договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект о денонсации договора был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным 24 мая. В пояснительной записке отмечается, что Украина вышла из этого договора 25 марта. Кроме того, в сопроводительных документах сказано, что с присоединением к России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только РФ. В связи с этим возникла необходимость прекращения договора.
Договор России и Украины о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в конце 2003 г. в Керчи. Соглашением подчеркивалась важность экономического развития между двумя странами и сохранения хозяйственного и природного комплекса акваторий.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября 2022 г. эти территории вошли в состав России. Соответствующие договоры подписали президент РФ Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.