Пушилин анонсировал внедрение контроля качества работы администраций ДНР
В Донецкой народной республике (ДНР) вводят индикатор определения качества работы городских и районных администраций, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
«Количество задач, которые решаются на местах, особенно в связи с предстоящими выборами, увеличивается, мы вводим индикатор определения качества работы городских и районных администраций», – написал он. Это решение, подчеркнул Пушилин, позволит в режиме реального времени отслеживать выполнение решений и поручений в положенные сроки.
Вместе с тем он поручил главам администраций продолжить работу по поддержке семей мобилизованных граждан, погибших бойцов, демобилизованных военнослужащих. «Нужно им оказывать всестороннюю поддержку по решению интересующих вопросов, информировать население о деятельности государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», – подчеркнул врио главы ДНР. Также Пушилин указал на необходимость быстро реагировать на обращения жителей региона в социальных сетях.
В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что работу по интеграции новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – нужно вести внимательно и системно. Глава государства подчеркнул, что для жителей новых регионов должна «в полном объеме» заработать система трудовых и социальных гарантий, включая медицинское обслуживание. Также следует создавать рабочие места в этих субъектах и создавать условия «для динамичного экономического роста, скорейшего восстановления инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения», добавил президент.
30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».