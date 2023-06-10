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Пушилин анонсировал внедрение контроля качества работы администраций ДНР

Ведомости

В Донецкой народной республике (ДНР) вводят индикатор определения качества работы городских и районных администраций, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Количество задач, которые решаются на местах, особенно в связи с предстоящими выборами,  увеличивается, мы вводим индикатор определения качества работы городских и районных администраций», – написал он. Это решение, подчеркнул Пушилин, позволит в режиме реального времени отслеживать выполнение решений и поручений в положенные сроки.

Вместе с тем он поручил главам администраций продолжить работу по поддержке семей мобилизованных граждан, погибших бойцов, демобилизованных военнослужащих. «Нужно им оказывать всестороннюю поддержку по решению интересующих  вопросов, информировать население о деятельности государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», – подчеркнул врио главы ДНР. Также Пушилин указал на необходимость быстро реагировать на обращения жителей региона в социальных сетях.

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что работу по интеграции новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – нужно вести внимательно и системно. Глава государства подчеркнул, что для жителей новых регионов должна «в полном объеме» заработать система трудовых и социальных гарантий, включая медицинское обслуживание. Также следует создавать рабочие места в этих субъектах и создавать условия «для динамичного экономического роста, скорейшего восстановления инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения», добавил президент.

30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных