Пушилин анонсировал внедрение контроля качества работы администраций ДНР

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что работу по интеграции новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – нужно вести внимательно и системно. Глава государства подчеркнул, что для жителей новых регионов должна «в полном объеме» заработать система трудовых и социальных гарантий, включая медицинское обслуживание. Также следует создавать рабочие места в этих субъектах и создавать условия «для динамичного экономического роста, скорейшего восстановления инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения», добавил президент.