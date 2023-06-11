«Единая Россия» выдвинула Айсена Николаева как кандидата на пост главы Якутии

Николаев добавил, что для него это «высокая честь и огромная ответственность» перед народом Якутии. «Как и ранее в центре моего внимания будет жизнь каждого жителя Якутии и жизнь всей нашей республики. <…> Нам вместе предстоит много работы и мы обязательно добьемся успеха. Вместе – только вперед!», – написал глава Якутии.