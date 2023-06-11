«Единая Россия» выдвинула Айсена Николаева как кандидата на пост главы Якутии
Конференция «Единой России» выдвинула в качестве кандидата на выборах главы Якутии действующего руководителя региона Айсена Николаева. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».
«Сегодня конференция партии "Единая Россия" выдвинула меня кандидатом на должность главы республики. Благодарен своим однопартийцам за оказанное мне доверие», – написал глава Якутии.
Николаев добавил, что для него это «высокая честь и огромная ответственность» перед народом Якутии. «Как и ранее в центре моего внимания будет жизнь каждого жителя Якутии и жизнь всей нашей республики. <…> Нам вместе предстоит много работы и мы обязательно добьемся успеха. Вместе – только вперед!», – написал глава Якутии.
29 мая президент России Владимир Путин провел встречу с Николаевым, в рамках которой они обсудили региональный рынок труда, работу промышленных предприятий, инвестиции, подготовку к пожароопасному сезону и др. По итогам встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин поддержал участие Николаева в предстоящих выборах.
Как ранее писали «Ведомости» со ссылкой на доклад экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), в Якутии на губернаторских выборах в сентябре теоретически может состояться второй тур. Эксперты отмечают, что Николаев был избран с убедительным результатом (71,40%), но в регионе также сильны позиции КПРФ. Партия может выдвинуть в Якутии депутата Госдумы Петра Аммосова.
Николаев возглавил Якутию в 2018 г. В период с 2007 по 2011 г. он возглавлял администрацию президента и правительства Якутии, с 2012 по 2018 г. работал мэром Якутска.