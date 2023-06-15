Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто анонсировал свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он намерен обсудить вопрос энергоснабжения Венгрии.
«Энергоснабжение Венгрии – это не идеологический или политический вопрос, потому что топить по-прежнему можно только газом. Отправляемся в Санкт-Петербург, на Международный экономический форум, уже в седьмой раз», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ).
В этом году ПМЭФ проходит в 26-й раз в период с 14 по 17 июня. 16 июня запланировано пленарное заседание, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал «большое выступление» Путина.
До этого участие в ПМЭФ венгерских представителей анонсировано не было. В Кремле рассказали, что форум посетят высокопоставленные делегации из более чем 15 стран. По словам помощника президента Юрия Ушакова, из иностранных лидеров на ПМЭФ прибудут президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев. В пленарном заседании участие также примет президент Алжира.