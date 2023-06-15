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Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ

Ведомости

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто анонсировал свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он намерен обсудить вопрос энергоснабжения Венгрии.

«Энергоснабжение Венгрии – это не идеологический или политический вопрос, потому что топить по-прежнему можно только газом. Отправляемся в Санкт-Петербург, на Международный экономический форум, уже в седьмой раз», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ).

В этом году ПМЭФ проходит в 26-й раз в период с 14 по 17 июня. 16 июня запланировано пленарное заседание, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал «большое выступление» Путина.

До этого участие в ПМЭФ венгерских представителей анонсировано не было. В Кремле рассказали, что форум посетят высокопоставленные делегации из более чем 15 стран. По словам помощника президента Юрия Ушакова, из иностранных лидеров на ПМЭФ прибудут президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев. В пленарном заседании участие также примет президент Алжира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных