Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ

До этого участие в ПМЭФ венгерских представителей анонсировано не было. В Кремле рассказали, что форум посетят высокопоставленные делегации из более чем 15 стран. По словам помощника президента Юрия Ушакова, из иностранных лидеров на ПМЭФ прибудут президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев. В пленарном заседании участие также примет президент Алжира.