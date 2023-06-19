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ФСБ сообщила о предотвращении теракта против властей Запорожской области

Ведомости

В Запорожской области пресекли попытки терактов в отношении руководителей военно-гражданской администрации. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что диверсионно-террористические акты планировались не только в отношении властей, но и сотрудников правоохранительных органов. В качестве организаторов называется Главное управление разведки минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что были установлены исполнитель и пособница. Последнюю удалось задержать. В ее отношении возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатки).

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13 июня сообщалось, что с февраля 2022 г. на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и терактов. Такие данные привел председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных