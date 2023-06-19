ФСБ сообщила о предотвращении теракта против властей Запорожской области
В Запорожской области пресекли попытки терактов в отношении руководителей военно-гражданской администрации. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ, пишет «Интерфакс».
Уточняется, что диверсионно-террористические акты планировались не только в отношении властей, но и сотрудников правоохранительных органов. В качестве организаторов называется Главное управление разведки минобороны Украины.
В ведомстве уточнили, что были установлены исполнитель и пособница. Последнюю удалось задержать. В ее отношении возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатки).
13 июня сообщалось, что с февраля 2022 г. на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и терактов. Такие данные привел председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.