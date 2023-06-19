ФСБ сообщила о предотвращении теракта против властей Запорожской области

В ведомстве уточнили, что были установлены исполнитель и пособница. Последнюю удалось задержать. В ее отношении возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатки).