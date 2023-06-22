В МИД РФ объяснили отсутствие контактов с Западом по проблеме прав человека
У России в настоящий момент нет контактов с Западом по вопросам прав человека, так как они не желают слушать альтернативную точку зрения. Об этом заявил специальный представитель МИД РФ по правам человека Григорий Лукьянцев.
«Контактов больше нет, потому что зачастую наблюдаем, что просто нет желания слушать и выслушать другую точку зрения», – отметил Лукьянцев (цитата по «РИА Новости»).
По мнению дипломата, правозащитные органы осознают, что идет политизация этой темы, но не дают этого понять. Тема прав человека все еще используется некоторыми странами, которые готовят «политические мотивированные доклады» как предлог для вмешательства во внутренние дела независимых государств, подчеркнул Лукьянцев.
Россия с 16 сентября 2022 г. перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующую резолюцию суд выпустил в марте после прекращения членства РФ в Совете Европы.
7 июня 2022 г. депутаты Госдумы приняли законопроекты о неисполнении в России постановлений ЕСПЧ. Ко второму чтению в проекты были внесены поправки, согласно которым не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 г., когда Россия объявила о выходе из Совета Европы. Выплаты по решениям, принятым до 15 марта, будут производиться только на счета в российских банках и в рублях, также будет закреплено верховенство решений российских судов над постановлениями ЕСПЧ. Позднее, 11 июня 2022 г., президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ.