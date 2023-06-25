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В правительстве Липецкой области сообщили об уходе «Вагнера» из региона

Ведомости

Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

«Подразделения ЧВК «Вагнер», остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что все ограничения, введенные накануне, сняты – об этом сообщает МЧС и подтверждает региональный оперштаб. Для автомобилей открыты все дороги, которые были вчера перекопаны, – участки уже засыпали щебнем и песком, завтра их начнут асфальтировать, сообщает пресс-служба.

«Был один потенциально опасный участок – на Лебедянском направлении. Его тоже залатали и поставили ограждающие знаки для безопасности автомобилистов. Здесь пока ограничен скоростной режим», – добавили в правительстве Липецкой области.

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Затем «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. На фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» власти российских регионов начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО.

Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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