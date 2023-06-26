Сергей Миронов рассказал о судьбе подаренной Пригожиным кувалды

Он считает, что это стало возможным в первую очередь благодаря действиям президента Владимира Путина, который занял «очень сбалансированную позицию». «Владимир Путин назвал белое белым, а черное — черным. Признавая героизм “вагнеровцев” и их заслуги перед Родиной, он назвал происходящее мятежом и ударом в спину этой Родине. Его услышали и с ним согласились, в том числе те, кто критиковал действия российских властей, да и сами “вагнеровцы” в итоге подчинились воле главнокомандующего», — отметил лидер СР.