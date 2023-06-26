Сергей Миронов рассказал о судьбе подаренной Пригожиным кувалды
Лидер «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов не будет прятать кувалду, подаренную ему в январе основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Комментарий Миронова распространила пресс-служба партии.
«Тут среди политолухов начались гадания: куда я буду прятать кувалду, подаренную мне Евгением Викторовичем Пригожиным. Отвечу так: не дождетесь! И второе: не судите по себе обо всех прочих», — сказал лидер СР.
Произошедший 24 июня вооруженный мятеж Миронов назвал «абсолютно неприемлемым». «Но это не зачеркивает ни прежних отношений с человеком, ни его прежних заслуг. И то, что колонны “Вагнера” остановились и не перешли роковую черту, – означает, что все-таки у них интересы нашей родины и подчинение президенту на первом месте. Надеюсь, что бойцы “Вагнера” впишут еще немало славных страниц в ратную историю России», — заявил политик.
В день мятежа, отметил лидер СР, «страна продемонстрировала единство вокруг президента и готовность действовать ради главной цели — победы над неонацизмом». «Только победа гарантирует будущее России. И внутренний фронт не дрогнул! В этом смысле точка, где остановились колонны “Вагнера”, стала точкой объединения патриотов и всех здравомыслящих сил страны. Удалось не допустить главного — кровопролития, на которое так рассчитывали наши враги в Киеве и на Западе», — добавил Миронов.
Он считает, что это стало возможным в первую очередь благодаря действиям президента Владимира Путина, который занял «очень сбалансированную позицию». «Владимир Путин назвал белое белым, а черное — черным. Признавая героизм “вагнеровцев” и их заслуги перед Родиной, он назвал происходящее мятежом и ударом в спину этой Родине. Его услышали и с ним согласились, в том числе те, кто критиковал действия российских властей, да и сами “вагнеровцы” в итоге подчинились воле главнокомандующего», — отметил лидер СР.
Он выразил уверенность, что «уникальный опыт и знания бойцов ЧВК “Вагнер” обязательно должны быть учтены и востребованы страной». «Для этого мы выступали и будем выступать за принятие специального закона, который бы урегулировал их деятельность», — добавил Миронов.