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В Кремле нормально отнеслись к рассказам Лукашенко о переговорах с Пригожиным

Ведомости

В Кремле нормально отнеслись к откровенным рассказам президента Белоруссии Александра Лукашенко о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и переговорах с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нормально абсолютно», – отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента России не стал комментировать вопрос о том, правда ли Путин в разговоре с Лукашенко использовал формулировку «мочить Вагнер». «Здесь лучше обращаться именно в администрацию президента Белоруссии за разъяснениями», – порекомендовал Песков.

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27 июня Лукашенко выступил с обращением во время вручения генеральских погон высшему офицерскому составу страны во Дворце независимости, в ходе которого он подробно рассказал, как вел переговоры с Пригожиным 24 июня. Сам президент Белоруссии объяснил свои откровения решением «внести ясность» на фоне появления «вбросов и инсинуаций».

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Лукашенко рассказал, как ему удалось связаться с основателем ЧВК и что первые 30 минут они говорили матом. Белорусский лидер также предупредил, что Минск станет на защиту Москвы, а Пригожина «на полпути как клопа раздавят». По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», президент Белоруссии таким образом хочет выглядеть бенефициаром произошедших событий и заявить о своей роли в «миротворческой» повестке.

В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и Пригожина. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.

Ключевую роль в переговорах сыграл Лукашенко. 26 июня в обращении к нации Путин поблагодарил его за его усилия и вклад в разрешение ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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