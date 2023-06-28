В Кремле нормально отнеслись к рассказам Лукашенко о переговорах с Пригожиным
В Кремле нормально отнеслись к откровенным рассказам президента Белоруссии Александра Лукашенко о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и переговорах с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нормально абсолютно», – отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента России не стал комментировать вопрос о том, правда ли Путин в разговоре с Лукашенко использовал формулировку «мочить Вагнер». «Здесь лучше обращаться именно в администрацию президента Белоруссии за разъяснениями», – порекомендовал Песков.
27 июня Лукашенко выступил с обращением во время вручения генеральских погон высшему офицерскому составу страны во Дворце независимости, в ходе которого он подробно рассказал, как вел переговоры с Пригожиным 24 июня. Сам президент Белоруссии объяснил свои откровения решением «внести ясность» на фоне появления «вбросов и инсинуаций».
Лукашенко рассказал, как ему удалось связаться с основателем ЧВК и что первые 30 минут они говорили матом. Белорусский лидер также предупредил, что Минск станет на защиту Москвы, а Пригожина «на полпути как клопа раздавят». По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», президент Белоруссии таким образом хочет выглядеть бенефициаром произошедших событий и заявить о своей роли в «миротворческой» повестке.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и Пригожина. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.
Ключевую роль в переговорах сыграл Лукашенко. 26 июня в обращении к нации Путин поблагодарил его за его усилия и вклад в разрешение ситуации.