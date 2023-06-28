МИД России призвал страны не участвовать в «саммите мира» по Украине
Россия призывает страны не участвовать в «саммите мира» по Украине, поскольку он носит провокационный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга шла на странице внешнеполитического ведомства «ВКонтакте».
«Призываем ответственные государства, которые по-настоящему стремятся к миру и тем более заявляют желание и готовность сыграть конструктивную роль в поиске политико-дипломатического решения конфликта, не участвовать в этой затее. Она провокационна», – сказала она.
Захарова пояснила, что участие стран мира в саммите необходимо Западу, чтобы «создать видимость широкой поддержки его итогов». По ее словам, это лишь отдалит «перспективу мирного урегулирования». Захарова добавила, что попытки «определить исход» украинского конфликта без участия в обсуждении России «обречены на провал».
25 июня глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале предложил организовать глобальный «саммит мира» и провести его на Украине. По его словам, это станет следующим шагом после консультаций в Копенгагене по ключевым принципам построения мира с представителями разных государств, включая страны ЕС, США, Бразилию, Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и др.
В ноябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
В ответ российские власти заявили, что «формула мира» Зеленского не имеет отношения к миру, и отметили, что Киев не готов к диалогу. Накануне, 27 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент предпосылок для переговоров с Украиной нет, поскольку «это абсолютно исключается» Киевом и странами Запада.