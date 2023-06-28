МИД России призвал страны не участвовать в «саммите мира» по Украине

В ответ российские власти заявили, что «формула мира» Зеленского не имеет отношения к миру, и отметили, что Киев не готов к диалогу. Накануне, 27 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент предпосылок для переговоров с Украиной нет, поскольку «это абсолютно исключается» Киевом и странами Запада.